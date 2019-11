Dotations C1 : le Barça mieux loti que Liverpool et Tottenham ?

AAF

On n'est plus à une incohérence près. Selon les informations du Mundo Deportivo , le FC Barcelone est le club qui va recevoir la plus grosse dotation dans la répartition des gains de la dernière Ligue des champions. Le club catalan, pourtant éliminé en demi-finale par Liverpool, toucherait ainsi plus de 100 millions d'euros pour sa performance, plus que Liverpool ou Tottenham qui ont pourtant disputé la finale.Une incohérence au niveau sportif expliquée par le quotidien, qui tire ses informations de la dernière réunion de l'Association européenne des clubs (ECA) qui s'est tenue ce jeudi, par la partie «» des gains. Le Barça ayant été, la saison passée, le seul club espagnol engagé au-delà des huitièmes de finale (Valence est sorti en poules et les deux Madrilènes en huitièmes), «» , lit-on. Inversement, bien que BT Sport ait payé plus que Movistar pour diffuser la compétition en Angleterre, le fait que deux équipes anglaises se soient retrouvées en finale et donc partagent les gains assure une rente moindre pour les deux. L'UEFA officialisera ce partage des gains dans les prochains jours.Une autre forme de «» .