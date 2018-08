Dossevi rebondit à Toulouse

1

JT

Une vieille connaissance retrouve la Ligue 1, et Frédéric Antonetti perd encore un joueur : Matthieu Dossevi part à Toulouse.Les Grenats et le Téfécé sont arrivés cet après-midi à un accord : l'ancien milieu de Valenciennes et du Mans part pour la ville rose cet après-midi via un avion privé d' Olivier Sadran afin d'y passer la visite médicale, avant de signer un contrat de deux ans, plus une année supplémentaire en option. L'indemnité de transfert s'élève à 2,5 millions d'euros hors bonus.Principale éclaircie de la saison du FC Metz l'an passé, le joueur de 30 ans espère relancer une carrière qui piétine : après des expériences mitigées à l' Olympiakos et au Standard de Liège, le natif de Chambray-les- Tours a boosté sa cote en signant 11 passes décisives l'an passé en Moselle.Espérons désormais pour le TFC que Yaya Sanogo et Ola Toivonen aiment le caviar.