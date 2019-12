Dossevi et Leya Iseka auraient regardé un match sur leur portable lors d'OL-TFC

DDG

De Charybde en Scylla.Entre des résultats sportifs catastrophiques et des conflits intenses entre les supporters et la direction, Toulouse peut-il vraiment aller plus mal ? La réponse est oui. Nouvel épisode d'une mauvaise saga qui n'en finit plus : deux joueurs, assis sur le banc des remplaçants lors de la défaite des Haut-Garonnais contre Lyon (1-4) en Coupe de la Ligue mercredi , semblaient tellement concernés par ce qu'il se passait sur la pelouse qu'ils ont préféré regarder un autre match sur leur portable. Les deux coupables ont été pris en flagrant délit par un supporter lyonnais, qui a capté la scène sur son téléphone portable et dont la vidéo a été reprise par le site LesViolets.com, spécialisé dans l'actualité du TFC.Mieux (ou pire) : selon le site, c'est Matthieu Dossevi... capitaine depuis une semaine, qui serait le principal joueur impliqué , son comparse se nommant a priori Aaron Leya Iseka . L'ailier français aurait depuis «» selon une source relayée par le site.Tout ça pour regarder un vieux Brescia-Sassuolo alors que le Clásico entre le Barça et le Real allait commencer dans une petite heure...