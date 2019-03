Dortmund vainqueur, mais le Bayern en tête

Bayern Munich (4-2-3-1) : Neuer - Rafinha, Boateng, Süle, Kimmich - Martínez, Thiago - Gnabry, Rodríguez, Müller - Lewandowski. Entraîneur : Kovač.



Wolfsbourg (4-3-3) : Casteels - Knoche, Roussillon, Brooks, William - Arnold, Gerhardt, Guilavogui - Klaus, Mehmedi, Weghorst. Entraîneur : Labbadia.

Borussia Dortmund (4-1-4-1) : Bürki - Wolf, Akanji, Diallo, Hakimi - Witsel - Sancho, Götze, Reus, Guerreiro - Alcácer. Entraîneur : Favre.



Stuttgart (4-3-3) : Zieler - Pavard, Kabak, Kempf, Beck - Castro, Ascacíbar, Insua - Esswein, González, Zuber. Entraîneur : Weinzierl.

Aucun problème pour le Bayern Munich Devant Wolfsbourg , les Bavarois ont parfaitement fait le boulot. S'imposant sixà rien, les locaux ont pu compter sur une maitrise totale pour venir facilement à bout des Loups. Gnabry a ouvert le score à la demi-heure de jeu (sur un centre de Müller), Lewandowski l'a imité quelques secondes plus tard (réalisation marquée suite à un service de Gnabry qui lui permet de devenir le joueur étranger le plus prolifique de l'histoire du championnat allemand) et Rodríguez a participé à la fête en début de seconde période (d'une belle frappe du gauche).À un quart d'heure du terme, Müller a également trouvé la faille (passe décisive de Ribéry) et Kimmich s'est fait plaisir en entendant les filets trembler après son coup de tête (deuxièmedu Français). Enfin, Lewandowski a enfoncé l'ultime clou pour signer un doublé (troisième caviar de Francky). Ce qui a permis à leur équipe de soigner sa différence de but.Et de prendre la tête de Bundesliga...... Car s'il a réussit à gagner, le Borussia Dortmund a de son côté laissé échapper le trône à la différence de but.Devant son public, l'ancien leader s'est en effet arraché pour récupérer un important succès : Alcácer a signé le pion décisif de la partie au milieu d'un cafouillage à six minutes de la fin du temps réglementaire, alors que son clan était accroché par un Stuttgart qui avait répondu à l'ouverture du score de Reus sur penalty (obtenu grâce à Sancho) par une égalisation de Kemps (tête plongeante).Mérité pour les locaux, qui ont largement eu la possession de balle ainsi que les meilleures occasions et qui ont été récompensés par un dernier caramel de Pulisic à la suite d'une superbe action collective.Malheureusement pour eux, le Bayern affiche un +35 plus fort que leur +33.