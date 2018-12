Dortmund tombe pour la première fois de la saison

1

Fortuna Düsseldorf (4-2-3-1) : Rensing - Zimmermann, Ayhan, Kaminski, Gießelmann - Sobottka (Bodzek, 70e) - Zimmer, Stöger, Fink, Usami (Raman, 87e) - Lukebakio (Hennings, 88e). Entraîneur : Friedhelm Funkel.



Borussia Dortmund (4-2-3-1) : Bürki - Piszczek, Akanji (Toprak, 46e), Diallo, Schmelzer - Witsel, Delaney (Alcácer, 61e) - Pulisic, Reus, Bruun Larsen (Sancho, 60e) - Götze. Entraîneur : Lucien Favre.

Face à un Dortmund trop tendre, le Fortuna Düsseldorf confirme sa capacité à embêter les gros et inflige au club de la Ruhr sa première défaite de la saison.Il ne faut pas un quart d’heure auxpour imposer leur patte. Dominants comme à leur habitude, les hommes de Lucien Favre trouvent la faille grâce à Marco Reus (15), mais son but est immédiatement refusé pour une position de hors-jeu de Pulisic au départ de l’action. En face, Düsseldorf oppose une timide résistance, mais un homme nommé Dodi Lukebakio parvient à créer la surprise en reprenant un service de Kevin Stöger à toute vitesse, avant de déposer deux défenseurs et remporter son duel avec Roman Bürki (1-0, 22).C’est la douche froide, car en deuxième période, Jean Zimmer envoie un majestueux missile dans la lucarne du portier suisse pour inscrire son premier but de la saison (2-0, 56). L’entrée en jeu de Paco Alcácer fait du bien au BvB puisque l’Espagnol réduit la marque de la tête à dix minutes du terme (2-1, 80). Mais le réveil est trop tardif et rime avec une première sans ramener de points cette saison.En revanche, le titre de champion d’automne, lui, est bel et bien là.