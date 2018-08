Dortmund se contente d'un point à Hanovre

Hanovre Esser – Sorg, Anton, Wimmer – Maina, Fossum, Fossum, Walace, Albornoz (Ostrzolek, 86e) – Bebou (Bakalorz, 89e) – Fulkrug, Asano (B. Wood, 46e). Entraîneur : Andre Breitenreiter.



Dortmund Bürki – Schmelzer, A. Diallo, Akanji, Piszczek – Delaney, Witsel, Dahoud (Guerreiro, 86e) – Reus, Philipp (Sancho, 79e), Wolf. Entraîneur : Lucien Favre.

La purge du vendredi soir.Après sa démonstration à la maison contre le RB Leipzig le week-end dernier (4-1), le Borussia Dortmund avait l'occasion d'enchaîner à Hanovre dès ce vendredi soir. Lucien Favre avait donc choisi d'aligner quasiment la même équipe – seul Wolf a remplacé Pulisic – pour décrocher un deuxième succès. Raté. La première période annonce la couleur, tant les occasions de but sont rares. Le calme plat, à l'exception d'un tir contré de Maina pour les locaux (26) et d'une magnifique parade d'Esser devant Marco Reus (40). La pause est la bienvenue pour aller se ressourcer pour les vingt-deux acteurs comme les spectateurs de ce triste spectacle.Une bonne gueulante pour réveiller tout ce petit monde ? Peut-être, mais rien ne change sur la pelouse au retour des vestiaires. Hanovre se montre quand même plus entreprenant que le Borussia avec les tentatives de Wood (51) et Fossum (55). Et Dortmund est tellement emprunté que c'est un défenseur adverse qui est tout proche d'ouvrir le score pour les visiteurs, mais son dégagement de la tête heurte le poteau (60). La suite n'est pas plus fameuse, des frappes lointaines et des offensives mal négociées, à part cette volée hors cadre d'Anton qui aurait pu offrir la victoire à Hanovre (78). Dans cette partie à trois tirs cadrés (tous pour Dortmund ), le BvB s'est largement contenté d'un point et peut se préparer à perdre son fauteuil de leader ce week-end. Lucien Favre a encore du boulot et il doit le savoir.