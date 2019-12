Dortmund se balade, le RB Leipzig porté par Werner

Alors que le Bayern a laissé de nouvelles plumes à Gladbach, le Borussia Dortmund s'est promené à la maison contre le Fortuna Düsseldorf (5-0), grâce à des doublés de Marco Reus et Jadon Sancho. Même chanson pour le RB Leipzig, qui s'est tranquillement imposé contre Hoffenheim (3-1) avant son déplacement à Lyon. Dans les autres rencontres de l'après-midi, Fribourg et Augsbourg l'ont aussi emporté.

? Kohle & Stahl: Seit 110 Jahren mit unserer Heimat tief verwurzelt.? Zum Sondertrikot: https://t.co/YoLjSa6Y43 pic.twitter.com/xIyOGpCIXb — Borussia Dortmund (@BVB) December 7, 2019

Jour de fête au Signal Iduna Park, où le Borussia Dortmund célébrait ses 110 ans. Pour l’occasion, les hommes de Favre se sont présentés sur la pelouse avec une tenue noire collector. Et ils n’ont pas attendu longtemps pour prendre le contrôle du match contre une équipe de Düsseldorf très regroupée. Les premières alertes de Reus et Guerreiro donnent le ton, mais le BVB ne trouve pas la faille et se retrouve gêné par un milieu à cinq très dense côté Fortuna. Il faut attendre un joli mouvement pour voir Dortmund faire sauter le verrou des visiteurs : après un jeu de passes rapides en une touche, Piszczek glisse astucieusement le ballon à Reus, qui ne se fait pas prier pour marquer (1-0, 42). La large domination (73% de possession) des locaux est récompensée.Cette fois, lesrefusent de se reposer sur leurs lauriers. Dès la reprise, Zagadou fait briller Steffen et Sancho se voit logiquement refuser le but du 2-0. L'inéluctable est seulement repoussé de quelques minutes, puisque Thorgan Hazard profite d'une offrande de l'international anglais pour creuser l'écart (2-0, 58), avant que Sancho ne se retrouve à la conclusion d'un magnifique relais avec Reus (3-0, 63). La fête est finie ? Pas encore, Reus et Sancho réussissant tous les deux un doublé (5-0, 74) pour plier l'affaire et offrir uneà un public comblé. Le Borussia est sur le podium.Et si le RB Leipzig était le concurrent le plus crédible pour le Bayern ? La question pouvait se poser avant la rencontre (4 victoires consécutives en Bundesliga) et le nouveau succès de la bande à Nagelsmann contre Hoffenheim (3-1) risque de renforcer cette hypothèse. Un homme pour illustrer cette puissance : Timo Werner, qui ne met pas longtemps à mettre son équipe sur la bonne voie après une combinaison avec Schick et une finition toujours aussi redoutable (1-0, 11). Coup dur pour Hoffenheim, qui tente de réagir via des tentatives de Bičakčić et Kramarić. Mais l'ogre allemand est affamé. Werner multiplie les tentatives, puis transforme sans trembler un penalty obtenu après une faute de Posch (2-0, 52). Les chiffres sont fous pour l'attaquant de 23 ans : quinze buts en quatorze journée, neuf sur les cinq dernières rencontres. La victoire est dans la poche, Sabitzer se permettant même de jouer au renard après une frappe de Nkunku repoussée par le gardien (3-0, 83). Autant dire que le but du dos de Bičakčić, plutôt chanceux, avant d'entrer le temps additionnel est anecdotique. Le RB Leipzig ne lâche pas le morceau, et reste à une longueur du leader Gladbach. Avant mardi, Lyon est prévenu.Au Schwarzwald-Stadion, ce sont les fêtes avant l'heure. Chaque spectateur a eu le droit à son petit bonnet de Noël, sans pour autant être gâté par le spectacle sur le terrain. Pas un souci pour Jonathan Schmid, qui attend les derniers instants de la rencontre pour sortir le cadeau de son chapeau : une merveille de coup franc qui trompe Casteels avec l'aide du poteau (1-0, 85). Et voilà Fribourg qui dépasse le Bayern Munich au classement. Bienvenue dans le top 5.Dans la course au maintien, Augsbourg et Mayence vont beaucoup mieux. La preuve, les deux équipes attaquent fort : Vargas touche le poteau pour les locaux, avant qu'Öztunalı n'envoie un bijou, d'une frappe lointaine, dans la lucarne de Koubek (0-1, 15). Mayence se voit déjà enchaîner un quatrième succès d'affilée, mais Augsbourg a de la ressource. Avant la pause, Richter marque de près (1-1, 41) pour remettre les compteurs à zéro. Mieux, les ouailles de Schmidt renversent leur adversaire du jour grâce à un penalty signé Niederlechner (2-1, 64). La bonne série se poursuit pour les potes de Koubek.