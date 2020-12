Dortmund s’impose dans la douleur à Brême

e), Friedl - Gebre Selassie, Eggestein, Möhwald (Woltemade, 66e), Augustinsson - Mbom (Schmid, 86e), Osako, Sargent (Bittencourt, 66e). Entraîneur : Florian Kohfeldt.



Bürki - Guerreiro, Hummels (Zagadou, 85e), Akanji, Morey (Piszczek, 85e) - Witsel, Bellingham - Reyna, Reus, Sancho - Moukoko (Can, 80e). Entraîneur : Edin Terzic.

AH

Après trois matchs sans victoire en Bundesliga, le Borussia Dortmund et son nouvel entraîneur Edin Terzic ont enfin réenclenché la première contre le Werder Brême. Non sans souffrir, mais l’essentiel est là.Pour ses débuts en numéro sur le banc du BVB, Edin Terzic titularise le jeune Moukoko pour la première fois en Bundesliga en l’absence d’Haaland. D’entrée, le prodige allemand est cherché par un Reyna pourtant en position idéale, et qui ajuste mal son offrande (5e). Auteur d’un début de match solide, le BVB trouve la faille rapidement par Raphaël Guerreiro, à l’affût suite à une frappe de Sancho sortie par Pavlenka (0-1, 11). Rassuré, le BVB gère les débats mais le Werder n’abdique pas. Les locaux profitent d’une perte de balle grossière d’Akanji pour égaliser, après un beau centre de Gebre Selassie, une remise parfaite de Eggestein, et surtout un pétard rasant de Möwhald (1-1, 28e). Le Werder est ensuite tout proche de redonner l’avantage au BVB sur une volée involontaire de Christian Gross, sauvé par son poteau (31). Dortmund bute ensuite sur un grand Pavlenka, irrésistible sur une volée à bout portant d’Akanji. Dans la foulée, Bürki s’envole sur une enroulée d’Augustinsson (43).Gêné par le Werder mais dominateur, le Borussia repart sur les mêmes bases après la pause. Et après une longue phase de possession, conclue par un triangle et une passe en madjer de Bellingham, Sancho pense enfin débloquer son compteur perso et faire le break. Mais l’Anglais est nettement hors jeu (58). Dortmund peine de plus en plus dans le jeu, et lorsque le BVB s’approche enfin du but, Pavlenka s’y montre impérial, comme sur une tête de Reus qu’il repousse de la cuisse (71). Finalement, c’est sur un penalty généreux que le gardien du Werder s’incline. Et encore, il repousse la tentative de Reus d’une main ferme, mais le capitaine du BVB suit bien pour pousser le ballon au fond (1-2, 76). Cruel pour le Werder, un soulagement pour Dortmund qui verrouille jusqu’au coup de sifflet final.