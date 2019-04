Dortmund revient à un point du Bayern

4

Fribourg (4-2-2-1-1) : Schwolow - Stenzel, Schlotterbeck, Heintz, Günter - Haberer, Höfler - Frantz (Gondorf, 70e), Grifo - Waldschmidt - Niederlechner (Daferner, 66e). Entraîneur : Christian Streich.



Dortmund (4-2-3-1) : Bürki - Wolf (Toprak, 56e), Weigl, Akanji, Diallo - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, Guerreiro (Pulisic, 71e) - Götze (Alcácer, 80e). Entraîneur : Lucien Favre.

BvBoom !Quatre buts et quatre héros qui se nomment Jadon Sancho Mario Götze et Paco Alcácer . Au terme d’un match parfaitement maîtrisé, Dortmund repart de la Forêt noire avec trois points dans la musette et revient à un point du Bayern à quatre journées du terme. Voilà pour les chiffres du jour. Il ne faut d'ailleurs que douze minutes pour voir les hommes de Lucien Favre ouvrir la marque. Bien lancé à gauche par Guerreiro, Marco Reus centre en retrait pour Sancho qui n’a plus qu’à ouvrir son pied pour tromper Schwolow. En deuxième période, Reus se transforme en buteur en remportant son duel face au portier fribourgeois d’une frappe croisée. La machine est lancée et Reus confirme sa grande forme du jour en se montrant de nouveau décisif, pour Mario Götze cette fois-ci. Lequel reprend un nouveau centre de la gauche au deuxième poteau, complètement esseulé.En cédant sa place dans la foulée à Paco Alcácer , Götze a tout juste le temps de s’asseoir sur le banc pour voir l’Espagnol confirmer son statut de meilleurde Bundesliga. Ce dernier transforme un penalty sifflé après une main de Stenzel dans sa surface. Schwolow est battu, bien qu’il ait effleuré le ballon du bout des gants. Pour Alcácer, c'est un seizième but à mettre à son actif. De quoi renforcer sa quatrième place au classement des meilleurs marqueurs.Le Bayern est prévenu, la guerre pour le titre est loin d’être terminée.