Dortmund retourne l'Inter, soirée de légende à Stamford Bridge

Cette soirée va rester gravée dans les annales de la saison de Ligue des champions. Mené de deux buts à la pause par l'Inter, le Borussia Dortmund a renversé la vapeur et s'impose 3-2 ! Encore plus fou : le match Chelsea-Ajax qui se termine à 4-4, alors que les Néerlandais ont joué à neuf pendant vingt minutes et qu'ils menaient 4-1 à l'heure de jeu. Plus calmement, Liverpool fait la bonne opération en récupérant la première place du groupe E à Naples.

69minute à Stamford Bridge. L’Ajax fait connaissance avec la triple peine. Daley Blind écope d’un deuxième carton jaune pour un tacle en retard sur Abraham, mais l’arbitre a laissé jouer, et Joël Veltman a mis la main dans la surface. Penalty, Blind et Veltman sont expulsés. Vous avez dit tournant du match ? Un quart d’heure auparavant, Chelsea était humilié sur son terrain par l’Ajax, 1-4. Mais Jorginho s’apprête à convertir son deuxième péno de la soirée, celui qui remet Chelsea à une longueur des Ajacides. Cinq minutes après, Kurt Zouma envoie un coup de casque sur la barre, Reece James a bien suivi et donne l’égalisation aux. Et ce n’est pas fini puisque dans la foulée, sur un coup de billard, César Azpilicueta plante le cinquième but des siens. La gueule ouverte, l’Espagnol plonge la tête en avant sur la pelouse. Mais, ce qu’il ne sait pas encore, c’est qu’une main d’Abraham repérée par la VAR va annuler le but. À neuf contre onze, l’Ajax va tenir un match nul aussi fou qu’inespéré, et ce, alors que les Hollandais donnaient une fessée à leurs adversaires une demi-heure auparavant. Et on en oublierait presque le coup franc direct magique signé Ziyech du bord de touche en première période. Inoubliable. Pas retenu dans le groupe de Frank Lampard, Olivier Giroud a vécu ce grand moment de foot par procuration., parce que c'était une dinguerie !Il a piqué le ballon dans les pieds de Mats Hummels, avant de repiquer intérieur et de l’envoyer au fond - du pied gauche, évidemment. Lui, c’est Lautaro Martínez. Trois jours après avoir provoqué le penalty de la victoire de l’Inter à la 90à Bologne, l’Argentin a enfilé le costume du buteur. Dès la 5minute, Dortmund se fait secouer. Avant de se faire assommer au terme d’un modèle absolu de contre-attaque conclu par Matías Vecino. Mais Dortmund n’est pas tombé du ring. Les Allemands reviennent fort dans le deuxième acte. D’abord, c’est Hakimi qui se démarque dans la surface pour reprendre un centre de Götze, 1-2. Puis Brandt, opportuniste, profite d’une touche mal négociée par les hommes d’Antonio Conte et envoie un plat du pied au second poteau. Et c’est finalement Hakimi, en une-deux avec Sancho, qui donne l’avantage au BvB en glissant le cuir au premier poteau d’Handanović (qui avait sorti deux arrêts de classe juste avant la pause). Comme contre le Barça, lors de la deuxième journée, l’Inter se fait retourner, et c’est Dortmund qui profite de la contre-performance du Barça ( 0-0 au Camp Nou contre le Slavia en début de soirée ) pour recoller à un point de la tête du groupe. Miam, on a déjà hâte de voir la suite., comme la température mesurée dans le Mur jaune lors du dernier quart d'heure.Avec pas moins de six changements dans son XI de départ par rapport à l'équipe alignée le week-end dernier contre Aston Villa (victoire 2-1 à l'extérieur), Jürgen Klopp peut être satisfait d'avoir pris les trois points en ménageant les troupes. Avec Gómez, Milner, Fabinho, Keita, Oxlade-Chamberlain ou encore Origi, lesont battu Genk 2-1. À noter la jolie frappe en pivot signée Alex Oxlade-Chamberlain pour le but de la victoire en début de seconde période. Un succès d'une courte tête, mais un succès précieux qui permet à Liverpool de prendre la première place du groupe E devant Naples (9 points contre 8). Prochain match : Liverpool-Napoli... Ça promet., comme le nombre de matchs de phase de poules de C1 sans victoire du KRC Genk dans son histoire. Record à battre dans trois semaines.Le Napoli pouvait se qualifier, mais le Napoli a laissé passer sa chance à domicile contre Salzbourg : 1-1. Les buts ? Lozano, d'une frappe à l'entrée de la surface, a répondu à un penalty de Haaland. Punis par leur président Aurelio De Laurentiis , qui leur a imposé une mise au vert toute la semaine, les Napolitains poursuivent leur mauvaise série (quatre matchs sans victoire) avec ce match nul au San Paolo. Un résultat malvenu avant le déplacement à Liverpool, mais qui a le mérite de laisser aux Napolitains un matelas de quatre points d'avance sur les Autrichiens., comme le ratio buts/apparition à l'actif du monstre à la tête de poupon, Erling Håland, lors de cette phase de poules.