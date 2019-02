Dortmund respire face à Leverkusen

Malmené d’entrée de jeu par un Leverkusen en force, le Borussia Dortmund a rapidement su inverser la tendance pour s’imposer avec panache contre la meilleure équipe de la phase retour (3-2). Les hommes de Lucien Favre sont à nouveau seuls en tête du classement.

Le pouvoir de l’opportunisme

Tout reste à faire

Borussia Dortmund (4-2-3-1) : Bürki - Hakimi, Akanji, Zagadou, Diallo - Witsel, Weigl - Sancho, Götze (Dahoud, 83e), Guerreiro (Bruun Larsen, 76e) - Paco Alcácer (Wolf, 90e). Entraîneur : Lucien Favre.



Bayer Leverkusen (4-1-2-3) : Hradecky - Weiser, Tah, Bender, Jedvaj - Baumgartlinger - Havertz, Aránguiz - Brandt, Volland, Bailey (Alario, 70e). Entraîneur : Peter Bosz.

Dans les deux camps, il y avait de quoi attendre ce match avec impatience : le Borussia Dortmund voulait prendre un premier petit bol d’air depuis sa dernière victoire, le 26 janvier dernier. En face, Peter Bosz débarquait sur les terres où il avait officié comme entraîneur pendant cinq mois. Avec lui, la meilleure équipe de la phase retour qui nécessitait pourtant unde confiance après son élimination en Ligue Europa face à Krasnodar . Au final, son ex lui a collé trois droites et les deux qu'il lui a rendues ont été insuffisantes pour la mettre KO. Lereste septième et Dortmund termine la journée seul en tête, à trois points d’un Bayern plus dangereux que jamais depuis sa victoire de samedi à Berlin (1-0).L’avantage quand on a entraîné la moitié de l’équipe d’en face, c’est que les automatismes se mettent rapidement en place. Au bout de dix minutes, Dortmund n’est pas compressé mais bel et bien étranglé de sang froid par un Leverkusen ultra-offensif et qui revendique 90% de la possession de balle. Le genre de départ qui met bien en confiance, mais qui peut vite se retourner contre vous s’il n’est pas rapidement concrétisé. Voilà ce que doit se dire Kai Havertz (3) en dévissant sa première minasse, et en envoyant la seconde à côté du cadre (23). Idem pour Sven Bender lorsque Zagadou dévie sa frappe plein axe au ras du poteau de Bürki (18).Agacés du manque d’entrain du reste du stade, les ultras de laont distribué un appel à la mobilisation générale avant la rencontre. Message reçu : le Westfalenstadion est en feu, malgré l’entame de match catastrophique des. De quoi pousser les provisoires co-leaders à sortir la tête de l’eau, avec une tête décroisée par exemple. C’est ce que fait Dan-Axel Zagadou sur ce corner donné par Sancho (1-0, 30). Le Français jubile de son premier but de la saison, l’Anglais ne tarde pas à l’imiter en reprenant de volée un service caviar de Diallo dans la surface (2-1, 38). Un but qui a d’autant plus d’importance que Kevin Volland a égalisé une minute plus tôt à la suite d’un superbe échange avec Havertz (1-1, 37), et qui prouve que c’est parfois en agissant simplement que l’on est le plus efficace.Quand on sort du coma, ce n’est pas parce qu’on arrive à cligner des yeux qu’on est forcément prêt à courir le marathon de New-York. Dortmund a beau se montrer sous son meilleur jour depuis longtemps, il lui reste des lacunes défensives à combler. Surtout au vu de l’absence de couverture sur Jonathan Tah , qui plante le deuxième pion de Leverkusen en reprenant un coup-franc lointain de Julian Brandt complètement esseulé (3-2, 75). En revanche, le déficit de confiance lié à l’absence de Marco Reus - toujours blessé - commence à se faire oublier. Götze ne tremble pas quand il porte le brassard de capitaine, c’est même lui qui fait le break pour les siens en envoyant une patate chirurgicale à l’entrée de la surface (3-1, 60).Et surtout, Paco Alcácer prouve qu’il est capable d’être davantage qu’un supersub en démarrant seulement sa deuxième rencontre de la saison dans le onze de départ, mais en tenant son rang pendant 90 minutes avec en prime l’amertume d’un but refusé pour une position de hors-jeu au pied de ce public qui le chérit tant (66). Et si le prochain objectif était de se débarrasser du fardeau de la Ligue des Champions, pour pleinement se concentrer sur le championnat ? Ceaura au moins servi à prouver que laBvB n’est pas encore terminée.