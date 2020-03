Dortmund reprendra les entraînements ce lundi

MR

Des fourmis dans les jambes.Ce lundi, les joueurs du Borussia Dortmund retrouveront le chemin de l'entraînement après deux semaines et demie de confinement à la maison. Pas question de reprendre directement les toros et autres exercices en groupe, les hommes de Lucien Favre se retrouveront par groupes de deux pour retrouver progressivement un physique et une vie sociale. «, trépignait Emre Can sur la chaîne Sport1.Les Schwartz-Gelben seront imités quelques jours plus tard par leurs homologues du Bayern, qui a prévu de réouvrir les portes de son centre d'entraînement le 5 avril, si la situation sanitaire le permet. L'entraîneur bavarois Hansi Flick assure ce week-end à l'agence DPA vouloir positiver » et « croire que la saison va continuer » malgré l'épidémie. Pour lui, «» serait de disputer les matchs «» .Serait-ce le début de la fin des emmerdes ?