Dortmund renverse Leverkusen

Leverkusen (4-2-3-1) : Hradecky – Weiser (Jedvaj, 69e), Tah, S.Bender, Wendell – Kohr, L.Bender – Brandt (Paulinho, 78e), Havertz, Volland – Alario (Bailey, 70e). Entraîneur : Heiko Herrlich.

Dortmund (4-2-3-1) : Bürki – Hakimi, Akanji, Zagadou, Diallo – Witsel, Delaney (Dahoud, 46e) – Pulisic (Sancho, 68e), Reus, Bruun Larsen – Philipp (Alcácer, 64e). Entraîneur : Lucien Favre.

Au terme d'un derby bouillant, le Borussia Dortmund est revenu de l'enfer pour prendre la tête de la Bundesliga.Une belle demi-volée croisée de Weiser et un cafouillage dans la surface exploité par Tah : l'équipe d' Heiko Herrlich avait pourtant touché la cible sur ses deux premiers tirs cadrés de la rencontre samedi. Suffisant pour s'adjuger un derby où l'esprit de discipline et le pressing des joueurs du Bayer semblaient primer sur l'enthousiasme bordélique de ceux du BvB ? Eh bien non : dans une seconde période un peu folle, où le 3-0 pour les locaux était proche, les hommes de Lucien Favre sont revenus au panache en l'espace de cinq minutes. D'abord grâce à l'opportunisme de Brunn Larsen, puis à une belle combinaison entre l'entrant Sancho et l'inévitable Reus, auteur de son quatrième but en championnat cette saison. C'est finalement Alcácer qui renversera le match d'un joli doublé de renard.Les hommes de Lucien Favre doublent le Bayern et le Hertha , alors que la clique des frères Bender rechute après trois succès de rang. Pas de quoi rassurer l'AS Monaco