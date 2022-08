Dortmund renverse Fribourg

Fribourg (4-2-3-1) : Flekken - Sildillia, Ginter, Lienhart, Günter - Eggestein, Höfler - Doan (Kyereh, 85e), Sallai, Grifo (Weisshaupt, 85e)- Gregoritsch (Petersen, 74e). Entraîneur : Christian Streich.



Dortmund (4-3-3) : Kobel - Meunier (Wolf, 46e), Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro - Dahoud (Brandt, 76e), Bellingham, Reus - Malen (Moukoko, 70e), Modeste, Hazard (Bynoe-Gittens, 64e). Entraîneur : Edin Terzić.

AL

Le BVB peut dire merci à ses jeunes pousses.Longtemps malmené par une équipe de Fribourg joueuse, le Borussia Dortmund a finalement attendu le dernier quart d'heure pour piquer à trois reprises et s'adjuger un succès de choix à l'Europa-Park Stadion ce vendredi soir (1-3). Le début de partie est très équilibré, les deux équipes se découvrent volontiers et offrent de larges espaces à leurs adversaires. Pour son premier match avec le BVB, Anthony Modeste manque ses premières cartouches (22et 38) alors que ses partenaires deviennent de plus en plus friables au fil des minutes. En face, Fribourg s'engouffre dans la brèche et ouvre le score d'une tête subtile de Michael Gregoritsch. À plusieurs reprises, les locaux passent même tout proche de doubler la mise avant la pause.Comme par magie, les visiteurs proposent un tout autre visage au retour des vestiaires. Les opportunités s'enchaînent et Edin Terzić va alors avoir le nez creux : faire entrer ses deux pépites Jamie Bynoe-Gittens et Youssoufa Moukoko. Le premier va permettre au BVB de revenir à hauteur à l'entrée du dernier quart d'heure, bien aidé par une grossière erreur de main de Mark Flekken, puis le deuxième climatise tout le stade en concluant une superbe action collective. Complètement avachis par la tournure des événements, Fribourg va même craquer une dernière fois sur un missile de Marius Wolf en fin de partieCe BVB est renversant et prend provisoirement la tête du championnat, en attendant la suite des résultats plus tard dans le week-end.