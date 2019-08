Dortmund renverse Cologne avec son banc

Cologne (4-4-2) : Horn – Hector, Czichos, Bornauw, Ehizibue – Skhiri, Verstraete, Drexler, Schindler (Kainz, 74e) – Modeste (Höger, 81e), Córdoba (Terodde (55e). Entraîneur : Achim Beierlorzer.



Dortmund (4-2-3-1) : Bürki – Schulz (Hakimi, 62e), Hummels, Akanji, Piszczek – Witsel, Weigl (Brandt, 62e) – Hazard (Bruun Larsen, 85e), Reus, Sancho – Alcácer. Entraîneur : Lucien Favre

Les jours se suivent et se ressemblent pour les. À savoir un début compliqué, marqué par une ouverture du score encaissée rapidement. Cette fois, c'est Drexler qui marque son premier but en Bundesliga d'une tête plongeante au bout d'un corner relayé au premier poteau par Skhiri, et surtout très tranquillement défendu par les hommes de Favre. Fatal face à une équipe de Cologne pleine d'envie et qui veut chercher le break. Las, le drapeau de l'arbitre assistant est levé lorsque Modeste quand il croit y arriver à l'heure de jeu.L'occasion est passée. Car dans la minute qui suit, Hakimi entre pour Schulz, Brandt pour Weigl, et c'est tout un système réorganisé par Favre. Avec succès : Witsel fait très bien le travail seul devant la défense tandis que la pression s'accentue sur les buts de Horn. Qui craque une première fois sur une jolie frappe de Sancho, lui aussi bien tranquille sur un corner joué à trois. Horn qui craque une deuxième fois, impuissant sur la tête de l'entrant Hakimi servi par Piszczek dans une action initiée par Brandt. Et Horn qui craque une troisième fois dans les arrêts de jeu, avec un Jadon Sancho altruiste pour offrir un dernier pion à Alcácer. Et voilà le Borussia leader de Bundesliga !