Dortmund relève la tête, Leipzig serre les fesses

FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une passe en profondeur de Grillitsch en amuse-bouche, une tête gagnante de Kramarić en entrée et une égalisation d'Hennings à la suite d'un mauvais renvoi en dessert. Voilà pour le repas. Sur le plus petit des scores et devant son public, Hoffenheim a longtemps cru s'imposer face au Fortuna Düsseldorf. Ce qui lui aurait permis de monter en sixième position, à égalité de points avec le Borussia Dortmund et à seulement quatre de la tête... Mais non.Visiblement, les joueurs du Borussia Dortmund ne souhaitent pas voir Favre s'en aller. Car sur la pelouse du Hertha Berlin, les hommes de l'entraîneur menacé n'ont eu besoin que d'un gros quart d'heure pour faire la différence par deux fois. Sancho (passe décisive de Brandt) et Hazard (centre d'Hakimi) ont en effet rapidement fait trembler les filets, avant de voir Darida réduire la marque à la demi-heure de jeu grâce à un Lukebakio en jambes. La suite s'est avérée difficile pour les visiteurs, qui ont perdu Hummels (deux cartons jaunes) peu avant la pause et encaissé un nouveau but... refusé, pour hors-jeu. Mais ça a tenu !Quelle première période ! En l'espace de 45 minutes, la rencontre opposant Cologne à Augsbourg a connu quatre rebondissements : un penalty raté d'Hahn d'abord, un combo boulette/expulsion pour Czichos ensuite, une ouverture du score de Niederlechner juste avant l'entracte, et un rouge pour le malheureux Hahn enfin. Et si la seconde mi-temps a été moins riche, Córdoba a décidé de lui redonner un peu de vie en égalisant sur la fin. En ridiculisant le portier adverse, au passage.C'est ce qu'on appelle se faire peur. Alors qu'il menait tranquillement de troissur le terrain du faible Paderborn à la suite des pions hyper rapides de Schick (merveille de roulette dans la surface), Sabitzer (praline flottante) et Werner (de Nkunku), Leipzig a laissé l'outsider faire vibrer ses filets à deux reprises en neuf minutes chrono à partir de l'heure de jeu. Reste que l'essentiel, c'est-à-dire le succès et la place de leader, est conservé. Youpi !