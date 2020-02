Au Royaume de DisnHåland

Chasseur de buts

« Ce qui m’a le plus impressionné, c’est son humilité et sa manière de se déplacer dans les espaces. »

Bryne de Torth

« Ce n’est qu’à l’âge de 14 ans qu’il a énormément grandi. Puis à 16 ans qu’il a commencé à se muscler pour devenir l’athlète qu’il est aujourd’hui. »

La croissance d’un géant

« À Molde, les autres disaient qu’il n’était pas exceptionnel techniquement, et ils ne comprenaient pas ce que Solskjær avait pu voir en lui. »

Emmener la Norvège à l’Euro

« Il allait quand même se retrouver face à Branislav Ivanović. Finalement, il l’a tué. Là, je me suis dit que c’était vraiment incroyable. »

Par Andrea Chazy et Clément Gavard

Portrait initialement paru dans SO FOOT CLUB #59



Tous propos recueillis par AC et CG, sauf José Omar Garcia Martin par SO et Jérôme Onguéné par L’Équipe.





On joue la 56minute à la SGL Arena, au cœur de la Bavière en Allemagne. En ce samedi 18 janvier, date de reprise pour la Bundesliga en 2020, Dortmund est mené 3-1 sur le terrain d’Augsbourg. Le moment est venu, et Lucien Favre, l’entraîneur des visiteurs, n’a pas vraiment le choix. Erling Håland, maillot jaune et noir orné du numéro 17 dans le dos, sort du banc et frappe dans les mains de Łukasz Piszczek avant d’aller se positionner à la pointe de l’attaque des. Le jeune attaquant norvégien de 19 ans ne le sait pas encore, mais il s’apprête à vivre 22 minutes de folie. Et à ouvrir, surtout, les portes de l’enfer à Tomáš Koubek, l’ancien gardien du Stade rennais, et ses coéquipiers. Durant ce court laps de temps, Håland va tirer à trois reprises. Du gauche et dans la surface, à chaque fois. Pour la même finalité, avec le même constat de fatalité pour Koubek. Vous l’aurez compris : pour sa première avec Dortmund, couronnée d’un succès 5-3 , Erling Håland a inscrit un triplé. En 22 minutes. Fou, mais le pire, c’est que ça n’a surpris personne.Car depuis le printemps dernier, le Viking est sur une autre planète. Dans une autre galaxie. Il faut remonter au 30 mai 2019 pour assister au point de départ de cette folle ascension : dans un match pour du beurre à la Coupe du monde U20, la Norvège colle une raclée au Honduras (12-0) , et un attaquant de 18 ans se permet de planter neuf buts, tous marqués depuis l’intérieur de la surface. Le pauvre José Omar Garcia Martin, le portier hondurien, a eu le malheur de croiser ce jour-là la route d’Erling Braut Håland, l’auteur de ce nonuplé bluffant., précise le gardien des U19 du Real España au Honduras.» Pas de panique : il ne sera pas la seule victime du grand dadais norvégien, loin de là.Håland ne pouvait pas se satisfaire d’un coup d’éclat à l’Arena Lublin, dans une compétition peu médiatisée. Il veut désormais se faire un nom en Europe. La mission démarre bien : lors de la première partie de la saison 2019-2020, il inscrit 24 buts en 20 apparitions avec le RB Salzbourg, dont huit en six matchs de poules de Ligue des champions. Il devient même le troisième plus jeune joueur de l’histoire de la compétition à signer un triplé (contre Genk), après Raúl en 1995 et Rooney en 2004. Voilà qui pose un homme. «, développait son désormais ex-coéquipier Jérôme Onguéné en décembre dernier.» L’histoire de sa vie.C’est en Angleterre, à Leeds, qu’Erling Håland voit le jour le 21 juillet 2000. Son père, Alf-Inge Håland , évolue en tant que défenseur central chez leset s’apprête à rejoindre Manchester City.À la suite d’un terrible tacle au niveau du genou gauche de Roy Keane en 2001, considéré comme l’un des plus dangereux de l’histoire, Håland père met sa carrière de footballeur entre parenthèses deux ans plus tard et rentre en Norvège. À Bryne, dans le Rogaland, la terre qui l’a vu grandir et qui verra aussi son fils Erling y couler son enfance. Dès l’âge de 5 ans et demi, le fiston toque à la porte du Bryne FK, le club de la ville, pour y prendre sa première licence. Alf-Ingve Berntsen, qui sera son coach jusqu’à ses 14 ans, se souvient de son arrivée : «À côté des entraînements en semaine, Erling et ses amis jouent régulièrement les week-ends dans le complexe indoor Jaerhallen, situé juste à côté du stade. Physiquement, le petit Håland n’a alors rien du géant qu’il est aujourd’hui. «, poursuit Berntsen.En Norvège, les enfants font beaucoup de sport, et Erling n’échappe pas à la norme. En plus du foot, il fait de la course et du handball. «» Oui, mais Håland est comme son père. Il aime le foot et commence à montrer des signes, des aptitudes, qui le font sortir du lot. «» , conclut Berntsen. Et ça paye : à l’âge de 15 ans et 9 mois, Erling Håland dispute ses premières minutes avec l’équipe première du Bryne FK, alors en D2 norvégienne. À cette période, Håland joue sur l’aile et n’est pas encore le buteur qui affole toutes les défenses d’Europe. Ce n’est qu’une question de temps, comme toujours avec lui. Un an plus tard seulement, Molde, en première division et entraîné par Ole Gunnar Solskjær, flaire le bon coup et le convainc de quitter son nid.Chez le quadruple champion de Norvège, Håland bascule dans une autre dimension et met du temps à digérer ce changement. Résultat, il peine à convaincre son monde les premiers mois., raconte le défenseur français Christophe Psyché, qui a croisé la route du phénomène avec son club norvégien de Kristiansund.» Il faut dire que l’adolescent est miné par les pépins physiques, la faute à des problèmes liés à sa croissance soudaine. Dans le comté de Møre og Romsdal, Håland devient un adulte, et sa transformation est impressionnante : en quelques mois, il prend 11 centimètres et près de 13 kilos. Les soucis sont derrière lui, l’heure est venue pour le nouveau géant d’épater la galerie.À Molde, le jeune homme parfait son intégration, vit dans un immeuble occupé par plusieurs autres membres de l’équipe et se construit une réputation de blagueur dans le vestiaire. Il finit même par gagner le surnom de «» (l’homme-enfant). «» , sourit Ruben Gabrielsen, capitaine de Molde entre 2016 et 2018. Puis, il y a le déclic, le 1juillet 2018, lors d’un déplacement à Bergen. «, hallucine encore Gabrielsen, désormais défenseur à Toulouse.» Non seulement Håland est titulaire, mais il se permet surtout de claquer un quadruplé en 21 minutes chrono sur la pelouse du deuxième au classement. De quoi estomaquer son partenaire Gabrielsen : «» Le fruit du talent, mais aussi du travail de Solskjær. Depuis son arrivée à Molde, le technicien norvégien couve son petit protégé : il lui parle beaucoup, passe du temps avec lui et une «» naît entre les deux hommes.Håland est lancé, il enquille les pions et ne cesse d’éblouir ses coéquipiers. Suffisant pour taper dans l’œil des recruteurs du RB Salzbourg, où il doit filer pour continuer sa progression fulgurante. Surtout qu’il commence à faire le beau sur la scène européenne, comme lors d’un barrage de C3 contre le Zénith Saint-Pétersbourg en août 2018.Gabrielsen se souvient : «» À vrai dire, personne ne le sait vraiment. Au pays, pas de prédictions, mais un grand espoir : celui de voir Håland remettre la sélection norvégienne sur une carte, en lui redonnant le goût d’une phase finale de compétition internationale après un désert de deux décennies. En septembre dernier, Lars Lagerbäck lui a offert ses deux premières capes contre Malte et la Suède, sans qu’il ne parvienne à marquer. Fin mars, il aura pour mission d’ouvrir son compteur contre la Serbie en demi-finales des barrages pour accéder à l’Euro 2020. Avant, il pourra déjà se mesurer au PSG en huitièmes de finale de Ligue des champions sous le maillot du Borussia, avec cette folle envie de prouver qu’il a sa place dans la cour des très grands.