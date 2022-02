Dortmund piégé par Augsbourg

Encore une remontada avec Aytekin au sifflet. Une toute petite, hein.Malgré sa ribambelle d’occasions, le Borussia Dortmund quitte la pelouse d’Augsburg avec des regrets et le point du match nul 1-1. Le FCA avait donné le ton dès la 10minute avec une première occasion signée Michael Gregoritsch, avant de subir les foudres de Donyell Malen (16) et Julian Brandt (32). Pendant trente minutes, les deux camps se livrent une vraie bataille physique au milieu de terrain, jusqu’à ce que Thorgan Hazard vienne mettre fin aux débats. Le « frère de » inscrit un but de fou furieux, effaçant les défenseurs adverses par deux crochets successifsLes hommes de Wenzierl n’ont pas su profiter de leur maigre temps fort avant la pause et ont largement subi les changements tactiques de Marco Rose au retour des vestiaires. Le duo en forme du BVB Brandt et Malen continue sur sa lancée et va frapper successivement la transversale (50) et le poteau (54). Des occasions que doivent revoir en boucle les deux hommes au coup de sifflet final, puisque Sarenren-Bazee, tout juste entré en jeu, viendra égaliser à la suite d’un cafouillage dans la surface. Augsbourg rend ainsi un sacré service à son voisin, le Bayern Münich, et laisse le Borussia pointer à huit points du leader bavarois. Et sort par la même occasion de la zone rouge, avant d’affronter quatre concurrents directs.Jean-Charles Sabattier avait prévenu : lesmarquent toujours au moins un but contre le BVB.Gikiewicz - Oxford, Gouweleeuw, Udokhai - Caligiuri, Maier, Dorsch (Gruezo, 59), Pedersen (Iago, 70) - Pepi (Niederlechner, 59), Vargas (Gunther, 89)- Gregoritsch (Sarenren-Bazee, 70).Markus WeinzierlKobel - Can, Hummels, Pongračić - Hazard, Dahoud (Reinier, 81), Witsel, Bellingham, Guerreiro - Brandt (Wolf, 68), Malen (Moukoko, 68).Marco Rose