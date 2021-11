Dortmund laborieux contre Stuttgart, Leipzig rechute

Très difficile vainqueur de Stuttgart (2-1), le Borussia Dortmund n'aura pas rassuré avant son match couperet en Ligue des champions face au Sporting, mais se rapproche à un point de l'ogre bavarois. Asphyxié à Hoffenheim (0-2), Leizpig déçoit à nouveau tandis que Wolfsburg s'est rebellé à temps à Bielefeld (2-2). Pour le Borussia Mönchengladbach, c'était jour d'Oktoberfest face aux « autres » Bavarois de Greuther Fürth (4-0).

SchwabenDortmund profite du surprenant faux pas du Bayern , dans la douleur. Saucissonnés à domicile il y a un peu plus d'un an par cette même formation de Stuttgart , les- orphelins d'Haaland, jusqu'à la fin de l'année - n'ont vraiment pas rayonné et ont bien failli être punis par de solides Souabes. La plus grosse opportunité de la première période appartient d'ailleurs aux visiteurs, mais le Français Tanguy Coulibaly ne place pas assez son ballon et Kobel détourne (38). En face, hormis un coup franc brossé par Reus (7), il faut attendre le second acte pour voir un peu de football. Malen, muet en douze matchs de Bundesliga, fini par briser la glace avec le concours d'Endo (56). Mais peu après, Massimo taxe les approximations défensives en cascade du BVB (63). Akanji chauffe la transversale après deux déviations chanceuses (67), mais la délivrance vient du capitaine courage Marco Reus, à l'affût en seconde lame (85) pour faire glisser Stuttgart dans la zone rouge.KraichgauerLes taureaux ailés ont perdu des plumes. Surdominé par le TSG, Leipzig est retombé dans ses travers d'août-octobre et pointe désormais à une bien tristoune sixième place. Lancé comme un TGV pour reprendre un corner de Geiger, Samassékou a couronné de succès les multiples situations d'Hoffenheim durant le premier acte (12). Rutter, Akpoguma de la tête et du corps puis Posch rendent fous de rage un Gulácsi torpillé de toutes parts qui s'incline logiquement une deuxième fois après la pause sur une récupération virile de Dabbur dans les pieds d'Adams conclue de près (68). Avec quatre tirs dont aucun cadré, le RBL ne pouvait rien espérer de mieux que de repartir la queue entre les jambes avec une montagne de devoirs avant de passer en mode Ligue des champions et de recevoir le Bayer Leverkusen.WerkselfUn Bayer Leverkusen petit bras, qui s'est contenté d'un petit but pour écarter Bochum, formation toujours plus vaillante. À la réception d'un centre de Frimpong après un bon décalage de Diaby, Amine Adli a fait vibrer la montre de l'arbitre Daniel Schlager (4) : avec l'accord de la goal-line technology, l'ancien Pitchoune plante là son premier pion en Bundesliga après avoir déjà scoré contre le Celtic en Ligue Europa. Une rencontre équilibrée, au cours de laquelle Asano aura manqué de peu l'égalisation et où les tirs contrés étaient légion. Quatrièmes, les Aspirines collent au train de Fribourg.ArminenWölfeRenversants Loups. Stérile au possible jusqu'à l'heure de jeu, Wolfsburg est sorti de sa tanière sans prévenir, manquant même de jouer un bien mauvais tour à l'Arminia Bielefeld qui n'enchaîne pas avec un second succès de suite. Avant ce sursaut décisif, Okugawa - d'une volée en suspension - avait lancé les hostilités en faveur desen bénéficiant d'une passe filtrante somptueuse de Wimmer (11). Klos, depuis le point de penalty, pensait avoir fait le plus dur en sanctionnant une faute grossière de Mbabu (54), mais c'était sans compter sur Lukebakio. Entré une minute plus tôt à la place du coupable helvète, le Diable occasionnel a étiré l'arrière-garde de l'Arminia pour servir Weghorst - en rade depuis la cinquième journée - sur un plateau (62). Dans la foulée, le tout frais international allemand Lukas Nmecha a profité de la panique locale pour égaliser (63). Le VfL a mieux fini, et Arnold aura la belle de match sur coup franc (78). Mais un point, c'est déjà bien pour rester au contact du top 4.FohlenQuoi de plus logique que des poulains piétinant des trèfles ? Serein vainqueur de Greuther Fürth, Gladbach bondit de quatre places pour se retrouver septième. L'affaire était déjà pliée à la pause au Borussia-Park, puisque les hommes d'Adi Hütter ont frappé par trois fois : Hofmann, au terme d'un contre éclair (9), Neuhaus en fructifiant une relance plein axe calamiteuse du portier Funk (28) et Pléa comme un grand pour son troisième pion de la saison (43). Résignée, la lanterne rouge et son maigre petit point en douze rencontres cède une dernière fois, la faute à la vision du serial passeur Stindl pour offrir le doublé à Hofmann (57). Ça sent déjà le roussi, pour le petit poucet de Bavière.