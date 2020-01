Dortmund-Haaland à la folie, Francfort et le Werder reprennent vie

Porté par Erling Braut Håland, auteur d'un triplé pour sa première apparition sous le maillot jaune et noir, le Borussia Dortmund a retourné Augsburg pour s'adjuger un succès qui lui permet de reprendre la quatrième place et de revenir temporairement à quatre points de Leipzig, leader. Vainqueur à Mayence (1-2), Fribourg remonte de son côté dans les places européennes quand Cologne a confirmé sa belle forme du moment avec un nouveau succès face à Wolfsburg (3-1). En bas de tableau, l'Eintracht Francfort et le Werder Brême ont signé deux succès très précieux à l'extérieur sur les pelouses d'Hoffenheim (1-2) et du Fortuna Düsseldorf (0-1).

57

Schwarz-GelbenLe temps d'adaptation ? Quel temps d'adaptation ? À ceux qui plaidaient la patience, Erling Braut Håland a montré qu'il était toujours aussi pressé. Avec un triplé, qui a permis au Borussia Dortmund - mené 3-1 à son entrée en jeu - de renverser une situation bien mal embarquée. Dominateur d'entrée, le BVB pêche devant le but en première période. À l'image de ce loupé de Reus (8), ce tir de Sancho flirtant avec la lucarne (28) et ce nouveau raté de Reus à bout portant (29). Augsburg n'a lui besoin que d'une incursion dans le camppour trouver la faille par l'intermédiaire de Niederlechner, servi devant le but par Vargas (1-0, 34). Et de vingt petites secondes en deuxième période pour faire le break, sur un pruneau de Richter qui cloue Bürki sur place (2-0, 46). Relancés par Brandt, buteur en pivot avec la complicité d'un Koubek pas très inspiré (2-1, 49), lesse font une nouvelle fois doucher par Niederlechner, auteur de son dixième but de la saison sur un nouveau centre de la gauche signé Max (3-1, 55). Moment choisi par Lucien Favre pour sortir du banc sa pépite norvégienne, décisive sur son premier ballon (3-2, 59). Double passeur décisif, Sancho y va alors de son but en éliminant Koubek pour conclure dans le but vide (3-3, 61). Avant d'être imité par Thorgan Hazard qui choisit de servir Håland (3-4, 70), auteur ensuite d'un triplé sur un service de Reus (3-5, 79). Ce gamin est tout bonnement hallucinant.Francfort est de retour, enfin. Incapable de s'imposer depuis son incroyable carton face au Bayern début novembre (5-1), l'Eintracht démarre l'année du bon pied : le gauche de Bas Dost, buteur de près sur un centre au cordeau de la droite de Gaćinović (0-1, 18). Proches du break sur un missile de Kostić qui échoue sur la barre, les Aigles - sauvés deux fois par Neuer en première période - se font surprendre dès le retour des vestiaires par Stafylídis (1-1, 48). Auteur de son deuxième but en huit apparitions, le latéral grec oublie en revanche de défendre sur ce centre lointain de Kostić où il se fait manger dans les airs par Chandler (1-2, 62). Qu'importe le flacon, l'ivresse est totale pour Francfort qui n'avait pris qu'un point sur les sept dernières journées. Désormais onzièmes, les hommes d'Adi Hütter comptent à présent quatre points d'avance sur le nouveau barragiste, le Werder Brême.Les fêtes n'ont visiblement pas eu raison de la belle forme de Jhon Córdoba, et du FC Cologne. Auteur de deux buts lors des trois succès signés par les Boucs en fin d'année, l'attaquant colombien s'offre un doublé en première période qui porte à six son nombre de réalisations en championnat. Pas étonnant qu'Anthony Modeste cire le banc... C'est de là que le Français voit Jonas Hector mettre définitivement son équipe à l'abri (3-0, 62) et assurer à Cologne, malgré la réduction du score de Steffen (3-1, 66), une quatrième victoire consécutive qui permet aux hommes de Markus Gisdol de prendre trois points sur le barragiste (contre deux, au coup d'envoi). Dépossédés de leur statut honorifique de meilleure défense du championnat, les Loups restent quant à eux englués dans le ventre mou.Breisgau-BrasilianerL'absence du néo-international Luca Waldschmidt, auteur de quatre buts en championnat cette saison ? Pas un souci pour Fribourg, qui prend les devants sur sa première frappe cadrée, oeuvre de l'ex-Dijonnais Kwon (0-1, 28). Et qui fait le break peu avant la pause par son buteur maison Nils Petersen, bien placé pour exploiter un ballon sauvé sur sa ligne par Niakaté (0-2, 41). Battus trois fois lors des quatre dernières journées, lesremontent ainsi à une sixième place synonyme d'Europe en fin de saison. Dominés pour la quatrième fois en cinq matchs, les coéquipiers de Jean-Philippe Mateta, buteur pour du beurre en fin de match, voient la menace se préciser. Les, qui glissent au quinzième rang, ne comptent en effet plus qu'un point d'avance sur la place de barragiste.Le Werder Brême respire. Plus mauvaise défaite du championnat (41 buts encaissés), l'équipe de Florian Kohfeldt a fermé les vannes à la Merkur Spiel-Arena. Florian Kastenmeier a fait le reste : grâce à un CSC du portier allemand, le Werder, battu lors de ses quatre dernières sorties en championnat, a enfin renoué avec le succès. Un succès qui permet auxde s'emparer de la place de barragiste, aux dépens de leur adversaire du jour. Précieux.