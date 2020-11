Dortmund gobe Bruges tout cru

FC Bruges (3-5-2) : Mignolet - Mata, Deli, Kossonou - Sobol Rits, Vormer (Balanta, 70e), Vanaken (Schrivers, 85e), Diatta - Dennis (Krmenčík, 85e), Lang (De Ketelaere, 76e). Entraîneur : Clement.



Borussia Dortmund (4-2-3-1) : Bürki - Meunier (Morey, 84e), Witsel, Akanji, Guerreiro - Dahoud, Delaney (Bellingham, 72e)- Hazard, Brandt (Reus, 72e) , Reyna (Passlack, 77e) - Haaland (Reinier, 84e). Entraîneur : Favre.

Blessé par les siens.Vainqueur sur le fil face au Zénith, avant d'être tenu en échec par une Lazio décimée, le FC Bruges avait parfaitement commencé sa campagne européenne. Mais face au Borussia Dortmund, les Brugeois ont pris le bouillon (0-3). La faute à Erling Haaland, mais aussi Thorgan Hazard, Axel Witsel et Thomas Meunier, trois Belges qui avaient décidé de marquer leur territoire.L'ancien latéral droit dess'est pourtant fait quelques frayeurs en se faisant déposer deux fois par l'imprévisible Krépin Diatta en début de match. Mais à l'image de l'arbitre du soir, blessé et remplacé par un suppléant bien plus bedonnant, Meunier a réussi à s'effacer au moment opportun, laissant Hazard punir la sortie ratée de leur pote Simon Mignolet. Puis six minutes plus tard, sur un corner anodin, c'est Axel Witsel qui a profité de la passivité de ses amis belges en remettant le ballon sur la caboche d'Haaland. Mené 2-0, Bruges a essayé de remettre les pendules à l'heure avec Ruud Vormer, mais au moment de rentrer aux vestiaires, à la suite d'une offrande de Meunier, c'est bien Haaland qui a inscrit une nouvelle fois son nom au tableau d'affichageDur à avaler pour Philippe Clement, qui n'a pourtant fait aucun changement à la mi-temps. Seulement en apparence, puisque les Brugeois ont réussi à contenir les nouvelles offensives des, bien aidés par une défense plus compacte et un Mignolet davantage concentré. Meunier a bien essayé d'y aller de son but, histoire de faire taire ses détracteurs parisiens, mais l'ancien portier de Liverpool a préféré jouer les juges de paix. Bien lui en a pris, même si ses coéquipiers n'ont pas été assez tranchants pour tromper Roman Bürki. Le Borussia a alors géré, prenant tranquillement les commandes du groupe F malgré sa défaite à Rome lors de la première journée. Clement peut s'estimer heureux, son équipe n'en a pas pris dix.