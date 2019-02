Dortmund gâche tout face à Hoffenheim

1

Dortmund (4-2-3-1) : Bürki - Piszczek - Weigl - Diallo - Hakimi - Witsel - Dahourd - Sancho - Philipp - Guerreiro - Götze Entraîneur : Lucien Favre.



Hoffenheim (5-3-2) : Baumann - Kaderabek - Bicakcic - Posch - Hübner - Schulz - Demirbay - Grillitsch - Bittencourt - Joelinton - Kramaric Entraîneur : Julian Nagelsmann.

Après avoir fait la course en tête toute la partie, le Borussia Dortmund s'est écroulé dans les ultimes instants pour concéder le deuxième match nul de la saison dans son antre.Si la rencontre a démarré en douceur avec de bonnes intentions de jeu mais pas mal d'imprécisions techniques, lesont doucement mis le pied sur l'accélérateur. Sancho fait trembler les filets sur la première occasion des siens après dix minutes de jeu mais son but est refusé pour hors-jeu. Qu'importe, c'est partie remise pour le jeune Anglais : alors que Dortmund prend le contrôle du match et s'intalle dans le camp adverse, il s'en va crucifier le gardien d'une frappe croisée (1-0, 32). Le rythme est relevé et, sur une contre-attaque fulgurante, les locaux doublent la mise. Witsel trouve Sancho sur le côté gauche, la frappe de ce dernier est repoussée mais Götze suit bien (2-0, 43). C'est la mi-temps et le leader n'a laissé que les miettes à un Hoffenheim peu inspiré.Bousculé à la reprise Dortmund s'en remet à Bürki qui multiplie les exploits. Seulement, si Hoffenheim s'est remobilisé, les hommes de Lucien Favre vont se mettre (pensent-ils) à l'abri à l'heure de jeu en profitant des espaces laissés par l'arrière garde des visiteurs. À l'issue d'une belle action collective sur le côté droit, Götze s'engouffre dans la surface et centre en retrait pour Guerreiro qui n'a plus qu'à pousser la balle au fond d'un plat du pied (3-0, 66). On se dit alors que la rencontre est pliée. Que la réduction du score de Belfodil relève de l'anecdotique (3-1, 75). En bref, que Dortmund va s'offrir une fin de match tranquille. Raté ! Les hommes de Lucien Favre s'écroulent en fin de partie et Kaderabek (83) et Belfodil (87) - encore lui - viennent punir le leader. Dortmund a tout gâché. En attendant le résultat du Bayern , le leader compte huit points d'avance.