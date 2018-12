Dortmund finit l'année tout en haut

Grâce à un bon Sancho et à la doublette décisive Reus-Götze, le Borussia Dortmund a battu le Borussia Mönchengladbach, son dauphin, et a pris neuf points d'avance en tête de la Bundesliga. Bonnes fêtes !

1-1, balle au centre

Sancho, jamais froid

Borussia Dortmund (4-3-3) : Bürki - Hakimi, Piszczek, Toprak, Guerreiro (Larsen, 93e) - Witsel, Delaney, Weigl - Sancho (Wolf, 92e), Alcácer (Götze, 34e), Reus. Entraîneur : Favre.



Borussia Mönchengladbach (4-2-3-1) : Sommer - Johnson, Beyer, Kramer (Hofmann, 68e), Wendt - Strobl, Zakaria - Herrmann (Traoré, 73e) , Neuhaus (Cuisance, 82e), Hazard - Pléa. Entraîneur : Hecking.

» Tel était le but annoncé publiquement par Hecking à son équipe avant le choc de ce vendredi soir.: le technicien ne s'est pas trompé dans son analyse, et le Borussia Mönchengladbach a failli à sa mission. Parce que Götze, remplaçant double passeur décisif. Parce que Sancho, infatigable poison. Parce que Reus, toujours là quand les choses se compliquent. Parce que le Borussia Dortmund , tout simplement trop fort pour son pays à l'heure actuelle.» , avait également prévenu Hecking. Et là aussi, il avait vu juste. Dans une ambiance survoltée, le champion d'automne accueille son dauphin pour continuer à tracer son chemin vers la quête du titre. Chose que Sommer ne veut pas voir, malgré la bonne volonté de Reus ou Witsel. C'est que la possession du ballon ne suffit pas. Surtout qu'Alcácer, machine à marquer en Bundesliga aux muscles rouillés, doit laisser sa place plus tôt que prévu à Götze.Pas grave : toujours aussi menaçant, Sancho se charge d'ouvrir le score après avoir éliminé Wendt d'un bon coup de rein sur un service du nouvel entrant. Sauf que le Borussia Mönchengladbach ne squatte pas la deuxième place du championnat allemand pour rien, et son impressionnante efficacité permet de réagir sans attendre, Kramer égalisant en deux temps au bout d'une contre-attaque du tonnerre juste avant la pause.Pas désespéré pour un sou, Dortmund reprend la partie plein de confiance. Accaparant la gonfle, le leader joue à son rythme, comme s'il savait pertinemment que les occasions allaient venir toutes seules. Comme s'il était au courant que les occasions allaient se présenter à lui. Ce qui se produit très rapidement, le mérite en revenant à Sancho : au départ de l'action, la jeune pépite transmet à un Götze encore passeur décisif pour Reus. 2-1.Et cette fois, les Jaunes ne se font pas avoir par le réalisme adverse. Ou du moins, ils anticipent une seconde égalisation en continuant d'attaquer pour achever leur proie, le coup franc de Reus touchant d'ailleurs le poteau. De l'autre côté du terrain, Bürki ne s'ennuie pas. Son montant doit même le sauver sur une tentative de Traoré. Insuffisant, en tout cas, pour que le scénario de la partie soit bouleversé. Le premier de la classe conforte donc sa place de meilleur élève de l'établissement, gobe ses trois bonbons en récompense, place neuf caramels entre lui et son concurrent du soir, et douze avec le prétendu surdoué bavarois. Les fêtes risquent d'être agréables.