Dortmund fade vainqueur de Fürth, Leverkusen et Leipzig coincent

Les résultats :

Au nom de la Rose. Poussif dans le contenu face à la lanterne rouge, le Borussia Dortmund a pourtant repris une petite marge de six unités par rapport au Bayer Leverkusen, en en passant trois à Greuther Fürth (). À la suite d'une main de Bauer, Erling Haaland ne s'est pas fait prier pour décanter la rencontre sur penalty (33). Mais avec seulement deux tirs cadrés en première période, et à peine mieux en seconde, la performance deset le manque criant de situations face à une équipe réputée pour ses largesses béantes posent question. Le cyborg norvégien le sait, et ne célèbre pas comme à son habitude sa tête imparable sur une galette de Brandt, synonyme de doublé (82). Et le dernier pion de Malen (89) n'y change rien : Greuther Fürth était encore dans le match jusqu'à la 80minute au Westfalenstadion.De son côté, Leverkusen, troisième, a perdu deux points face à Hoffenheim (). Malgré un nouveau doublé pour la gâchette Patrick Schick (et la sixième passe de la saison pour Moussa Diaby), la fin de match aura été fatale au: avec l'aide des deux poteaux, Stiller a d'abord réduit la marque (80), avant que Dabbur ne reprenne un centre de Rutter avec une somptueuse talonnade (83). Chacun sa mi-temps à Augsbourg, où le FCA et le RB Leipzig ont partagé les points (). Alerté par l'ancien Monégasque Henrichs, André Silva a signé son cinquième but de la saison malgré la résistance de Baumann (19), avant que Caligiuri ne lui réponde depuis le point de penalty en deuxième période (85).Avec uneen panne à l'Alte Försterei entre l'Union Berlin et Fribourg (), c'est vers le premier match de la soirée qu'il fallait se tourner pour voir des retournements de situation et des gruyères défensifs. Canardé lors de ses deux dernières sorties, le Borussia Mönchengladbach s'est (un peu) rebiffé offensivement, mais ce fut insuffisant pour finir dans les points contre l'Eintracht Francfort (). La faute, notamment, à un placement lâche et à des cadeaux systématiques, à l'image de cette sortie de balle mystérieuse de Denis Zakaria sur la première égalisation des, signée Rafael Borré (45).