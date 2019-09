Dortmund et le Barça se quittent en bons potes

À l'issue d'une rencontre haletante et rythmée, Dortmund et le Barça n'ont pas réussi à se départager (0-0). Clairement dominateurs, les joueurs de Lucien Favre peuvent avoir des regrets après le penalty manqué par Marco Reus en seconde mi-temps. Merci Ter Stegen !

Comme une boule de flipper

Reus le maudit

Borussia Dortmund (4-2-3-1) : Bürki - Hakimi, Hummels, Akanji, Guerreiro - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, T. Hazard (Brandt, 73e)- Alcácer (Larsen, 87e). Entraîneur : Lucien Favre.



Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, J. Alba (Roberto, 40e)- De Jong, Busquets (Rakitić, 59e), Arthur - Griezmann, Suárez, Fati (Messi, 59e). Entraîneur : Ernesto Valverde.

Par Maxime Renaudet

Peu avant l'heure de jeu et alors qu'il est largement dominateur, le Borussia Dortmund croit réussir son coup quand l'artitre Ovidiu Hațegan désigne le point de penalty à la suite d'une faute de Nélson Semedo sur Jadon Sancho. Dans les tribunes du Signal Iduna Park, la bronca laisse place au silence lorsque Marco Reus se présente face à Marc-André ter Stegen. Le capitaine du BvB respire, balance une glaire sur la pelouse et s'élance. Mais, par manque de chance ou de concentration, sa frappe mal placée est repoussée par son compatriote. Cette occasion sera loin d'être la dernière pour Reus et le Borussia, mais restera celle qui leur laissera le plus de regrets. Car mardi soir, les Allemands étaient supérieurs, et une victoire n'aurait pas été volée.Si Valverde avait annoncé en marge de cette rencontre que la blessure de Messi avait connu «» , l'attaquant argentin n'était pourtant pas sur la pelouse, cédant sa place au jeune prodige Ansu Fati. Positionné sur l'aile gauche de l'attaque catalane, Griezmann commence lui très bas sur le terrain afin d'empêcher les dédoublements dans le couloir droit allemand. Le Français n'est d'ailleurs pas loin de donner une passe décisive à Alcácer qui manque le cadre (8). Quatre minutes plus tard, l'ancienoblige Hummels à détourner sa frappe avant que Piqué ne soit à deux doigts d'ouvrir le score de la tête sur corner (13). Alors que le Barça met le pied sur le ballon et fait courir le bloc adverse, le duo Griezmann-Suárez se met petit à petit en jambes.Pas pour autant impressionnés, lesfont le dos rond, mais ne se prosternent certainement pas devant les Catalans. Au contraire, ce sont eux qui se créent la première grosse occasion sur un magnifique mouvement entre Hazard et Reus, ce dernier étant obligé de s'incliner devant l'intraitable Ter Stegen (25). Finalement plus en difficulté dans le jeu que prévu, le Barça s'en remet aux coups de pied arrêtés. Comme souvent, c'est Arthur qui s'y colle, obligeant Bürki à dégommer Alcácer et le cuir avec autorité (36). Deux minutes plus tard, Dortmund se lance dans une folle contre-attaque, bien aidé par une étonnante bévue de Lenglet. Décalé à l'entrée de la surface, Sancho rate la mire alors que l'occasion d'ouvrir le score était belle (39).Plutôt discret en première mi-temps, Suárez décide de remettre les choses à leur place et met à contribution Bürki malgré un angle très fermé (47). Mais, comme lors du premier acte, les Catalans gèrent mal les phases de transition et les joueurs de Lucien Favre en profitent pour les mettre en difficulté. Sur une incursion de Sancho dans la surface espagnole, Semedo crochète l'Anglais et oblige l'arbitre à désigner le point de penalty. Ter Stegen sort donc la tentative de Reus et attrape le cuir juste avant que Witsel ne puisse la mettre au fond (57). Alors qu'il sent son équipe malmenée, Valverde sort Fati et fait entrer Messi, qui décroche aussitôt pour montrer qui est le patron.Vexé d'avoir lamentablement raté son penalty, Reus tente de se racheter, mais quand sa frappe n'est pas contrée par Semedo (64), c'est sa tête qui est détournée par Piqué (66). Incapable de maîtriser la rencontre, le Barça vit une seconde période compliquée malgré la présence de Messi sur la pelouse du Signal Iduna Park. Totalement dominateur, le Borussia passe la deuxième pour remporter la rencontre. Sur un débordement de Sancho, l'Anglais trouve Reus dans la surface, mais le capitaine envoie une praline au-dessus (75). Une minute plus tard, c'est au tour de Brandt d'envoyer un missile, mais, cette fois-ci, c'est la barre transversale catalane qui sauve le Barça (77). Dans la foulée, sur une relance hasardeuse de Lenglet, Sancho pénètre dans la surface et trouve Reus qui bute deux fois à bout portant sur son bourreau du soir (78). La fin de rencontre est bien moins haletante et on croit alors que Lionel Messi va mettre, comme souvent, tout le monde d'accord, mais sa reprise de volée est contrée par un conglomérat d'Allemands prêts à tout pour défendre leur base (93). Mais, après tout, avec un seul tir cadré en 90 minutes, le Barça ne pouvait pas vraiment espérer mieux qu'un match nul.