Dortmund et Fribourg dans le top 4, Wolfsburg cale encore

Die Alte DameBreisgau-BrasilianerFribourg, la belle cote du début de saison. Vainqueur sur la pelouse du Hertha (1-2), Fribourg a confirmé son excellent début de saison. Sur corner, Philipp Lienhart se faufile au premier poteau et débloque la rencontre de la tête. Krzysztof Piątek ramène laà hauteur, sur une belle action collective. Le Hertha tape la barre de Mark Flekken dans la foulée, et va s'en mordre les doigts. D'une superbe reprise acrobatique, Nils Petersen offre la victoire à Fribourg, désormais troisième du championnat. Les Berlinois restent treizièmes.SchwabenKraichgauerLa parole est à la défense, à Stuttgart. Belle opération pour le club, qui s'est imposé (3-0) face à Hoffenheim grâce notamment à deux pions des défenseurs Marc-Oliver Kempf et Konstantínos Mavropános. Tout proche d'ouvrir le score par Ihlas Bebou, dont la tentative vient s'écraser sur la barre de Florian Müller, Hoffenheim se fait surprendre dans la minute qui suit par Kempf sur corner. En contrôle, lestuent la rencontre à l'heure de jeu grâce à Mavropános qui se fend d'un raid plein de détermination. Avant que Roberto Massimo ne cloue la belle prestation des locaux, la réduction du score anecdotique de Jacob Bruun Larsenn'y changeant rien. Hoffenheim voit son bourreau du jour revenir juste derrière lui au championnat (dixième et onzième), avec huit points.WölfeFohlenLes Poulains au triple galop. Le Borussia Mönchengladbach a obtenu avec la manière sa première victoire à l'extérieur cette saison sur la pelouse de Wolfsburg (1-3). Il ne faut que dix minutes au Borussia Mönchengladbach pour prendre la mesure de Wolfsburg, dix minutes durant lesquelles Embolo fait danser les Loups. D'abord d'un retourné bien senti, puis d'un énorme travail au milieu de terrain avant de servir un Jonas Hofmann plus prompt que Koen Casteels. Après une entame catastrophique, Wolsburg se reprend et réduit le score grâce à coup de flipper dans la surface desbénéfique à Gian-Luca Waldschmidt. Une embellie sans suite pour Wolfsburg, réduit à dix après l'expulsion de Maxence Lacroix (76) qui offre un penalty (raté par Lars Stindl). C'est finalement le jeune Joe Scally qui crucifie les, en fin de rencontre. Wolfsburg sort du top quatre, lessont huitièmes.FuggerstädterDortmund enchaine, sans Haaland. Largement dominateur, le Borussia Dortmund s'est imposé face à Ausburg (2-1). Le BvB prend rapidement l'ascendant dans la rencontre grâce à un penalty transformé par Raphaël Guerreiro, mais les coéquipiers de Marco Reus ne parviennent pas à faire le break et finissent par être rejoints avant la pause sur un pion d'Andi Zeqiri. Reboosté en seconde période, Dortmund prend définitivement les devants sur une frappe placée de Julian Brandtqui atténue la frustration des montants trouvés ensuite par Marco Reus et Thorgan Hazard. Le Borussia grimpe au deuxième rang, un point derrière le Bayern Munich qui joue ce dimanche.