Dortmund écrase Schalke dans le derby

Borussia Dortmund (4-2-3-1) : Bürki - Meunier (Morey, 80e), Hummels, Akanji, Guerreiro - Dahoud (Witsel, 71e), Delaney - Sancho (Hazard, 77e), Brandt (Reus, 77e), Reyna (Passlack, 71e) - Haaland. Entraîneur : Lucien Favre.



Schalke 04 (3-5-2) : Rønnow - Thiaw, Sané, Nastasić - Ludewig, Harit, Mascarell, Bentaleb (Bozdoğan, 56e), Oczipka - Paciência (Kutucu, 56e), Matondo (Raman, 71e). Entraîneur : Manuel Baum.

Deux pions marqués, 19 encaissés.C'est désormais le triste bilan de Schalke 04... après seulement cinq journées de Bundesliga. Une balance alourdie, ce samedi soir, avec une débâcle subie sur la pelouse du Borussia Dortmund (3-0), à l'occasion du derby de la Ruhr.Totalement à la ramasse depuis des mois, les partenaires d'Amine Harit démarrent la rencontre de manière plus solide que d'habitude sur le plan défensif. Car même s'ils subissent et ne montrent rien en attaque, les visiteurs parviennent au moins à frustrer leurs voisins. Dans l'ordre, Thomas Meunier bute d'abord sur Frederik Rønnow (16), Mahmoud Dahoud s'essaie de loin et titille la transversale adverse (31), avant que la tête de Giovanni Reyna au deuxième poteau sur un centre de Meunier ne termine de peu dans le petit filet (37).Mais le problème quand on est malade, c'est que la rechute est vite arrivée. Et après avoir fait le dos rond pendant une mi-temps, les gars de Gelsenkirchen vont craquer deux fois en cinq minutes : Manuel Akanji est le premier à pousser la gonfle au fond des filets après un délice d'action à deux entre Brandt et Guerreiro. Il est imité quelques instants plus tard par Erling Haaland qui, d'un petit piqué inspiré, sublime une ouverture de Sancho. Mats Hummels viendra conclure le festival sur un corner de Guerreiro, pour assurer aux siens la deuxième place du classement, à égalité avec le Bayern. Schalke, en revanche, en est désormais à 21 matchs consécutifs sans victoire en Buli...Un cul sec pour tout oublier et repartir à zéro ?