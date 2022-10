Dortmund écoeure Francfort

NDS

Fatiguer les Frankfürter pour que le Borussia en profite trois jours plus tard, c’est donc ça le projet Dortmund.Trois jours après avoir tenu tête à Manchester City pour le retour d’Haaland au Signal Iduna Park, les Borussen sont allés s’imposer sur la pelouse de Francfort. Dès les premiers instants du match, les visiteurs prennent le dessus et Julian Brandt vient concrétiser cette domination sur un joli service de Malen. Mais voilà, les Aigles reprennent du poil de la bête et Kamada égalise depuis l’extérieur de la surfaceRevigorés par le passage aux vestiaires, les Jaune et Noir peuvent compter sur un Bellingham en feu pour les faire repasser devant : l’Anglais fait passer le ballon derrière sa jambe d’appui avant de redonner l’avantage aux siens du gauche. Encore une fois, les hommes d’Oliver Glasner repartent de l’avant. Mais voilà, Kobel tient miraculeusement la baraque devant Lindstrøm (55et 58) et Kolo Muani (57). Le portier suisse est même suppléé par la cuisse de Schlotterbeck lorsqu’il est battu par Götze (57).Un succès plein d'efficacité qui permet aux hommes d’Edin Terzić de grimper sur le podium en revenant à trois points du leader munichois et en grillant la priorité à leurs adversaires du soir.: Trapp - Tuta, Jakić, Ndicka - Dina-Ebimbe, Kamada (Borre, 84), Rode (Sow, 72), Pellegrini - Linstrøm (Alario, 77), Kolo Muani, Götze.: Oliver Glasner.: Kobel - Süle, Hummels, Schlotterbeck, Hazard - Bellingham, Özcan - Adeyemi(Wolf, 69), Brandt (Can, 61), Malen (61) - Moukoko (Modeste, 61). Entraîneur : Edin Terzić.