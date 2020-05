Dortmund éclate Paderborn et consolide sa deuxième place

73

Paderborn (4-2-3-1) : Zingerle - Dräger, Strohdiek, Hünemeier, Collins - Vasiliadis (Sabiri, 83e), Schonlau - Antwi-Adjej (Jastrzembski, 83e), Srbeny (Zolinski, 66e), Holtmann (Pröger, 74e) - Mamba (Michel, 66e). Entraîneur : Steffen Baumgart.



Dortmund (3-4-1-2) : Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi (Morey, 87e), Can (Balerdi, 87e), Delaney (Witsel, 68e), Guerreiro (Schmelzer, 80e) - Brandt (Reyna, 80e) - T. Hazard, Sancho. Entraîneur : Lucien Favre.

Le Borussia Dortmund calme la concurrence.Mise sous pression par les victoires du Bayer Leverkusen et du Borussia Mönchengladbach , la troupe de Lucien Favre a repris ses distances avec ses poursuivants en s'imposant largement sur la pelouse de Paderborn (1-6).Maîtres du ballon mais pas assez mobiles aux abords de la surface, lesn'ont en fait réellement inquiété la lanterne rouge qu'une fois dans le premier acte, sur un contre emmené par Hakimi et conclu par une frappe juste à côté de Guerreiro (26). Décisif devant Hakimi (49) et tout heureux de voir Hazard louper le cadre sur un caviar de Sancho (52), Zingerle a fini par offrir l'ouverture du score à un Borussia beaucoup plus tranchant, en relâchant un centre de Can dans les pieds du Belge (0-1, 54).Un coup dont ne s'est pas remis Paderborn, qui a dans la foulée encaissé un deuxième pion signé Sancho, servi sur un plateau par Brandt (0-2, 57). Relancés par un péno plutôt généreux transformé par Hünemeier, les hommes de Steffen Baumgart n'ont cru au miracle qu'une grosse minute. Le temps pour Sancho de tuer le suspense d'un tir du gauche (1-3, 74). Son équipe à l'abri, Lucien Favre a pu faire plaisir à Marcel Schmelzer, qui le lui a bien rendu. Entré pour les dix dernières minutes, le latéral gauche a offert le quatrième but à Hakimi (1-4, 85), et inscrit le cinquième sur un centre de Witsel (1-5, 89). Auteur d'un hommage à George Floyd sur son premier but, Sancho a parachevé son oeuvre et clos le festival en s'offrant en solitaire le triplé (1-6, 90+1) et un dix-septième but en championnat.Largué dans la course au titre, Dortmund peut encore, avec 80 buts inscrits, espérer finir avec la meilleure attaque de Bundesliga cette saison. C'est toujours ça.