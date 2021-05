Dortmund dispose de Mayence et file en C1

Mayence (3-4-2-1) : Dahmen - St. Juste, Hack, Niakhaté - Danny da Costa (Edimilson Fernandes, 46e), Barreiro, Latza (Kohr, 84e), Brosinski - Boëtius (Stöger, 72e), Glatzel (Quaison, 46e) - Onisiwo (Szalai, 72e). Entraîneur : Bo Svensson.

Borussia Dortmund (4-2-3-1) : Bürki - Guerreiro (Schulz, 84e), Hummels, Akanji, Meunier - Dahoud, Bellingham (Delaney, 87e) - Sancho (Reinier, 84e), Reus (Thorgan Hazard, 84e), Reyna (Brandt, 76e) - Haaland. Entraîneur : Edin Terzić.

La C1Le Borussia Dortmund a validé sa place en Ligue des champions et repris sa troisième place au classement en s’imposant contre Mayence (1-3). Un succès logique face à un adversaire déjà maintenu et peu entreprenant. Le premier frisson est venu de Jude Bellingham, auteur d’une reprise de volée trop croisée (16). Quelques minutes plus tard, c’est au tour de son compatriote Jadon Sancho de servir Raphaël Guerreiro à l’entrée de la surface, qui verrouille idéalement sa cheville gauche pour une sublime ouverture du score. Sancho, libre comme l’air, s’amuse face à la statique défense mayençaise et trouve tranquillement Marco Reus venu doubler la mise et surtout voler le but à Erling HaalandHormis la pluie diluvienne et le froid, rien n’est à signaler dans le second acte. Seul Manuel Akanji parvient à inquiéter Finn Dahmen d’une tête non-cadrée (66). Ce sont finalement les remplaçants qui font la différence. Sur sa première occasion, Julian Brandt à la réception d’un excellent ballon de Haaland, s’en va ainsi défier Dahmen qu’il élimine d’un petit crochet avant de pousser le cuir au fond. Passeur décisif, le Norvégien de retour de blessure n’a pas réussi à s’exprimer mais aura tout de même pu célébrer les réalisations de ses coéquipiers. En toute fin de rencontre, c’est Robin Quaison, lui également entré en cours de partie, qui réduit la marque pour Mayence sur penaltyIl s'agit maintenant d'assurer le podium du côté de Dortmund.