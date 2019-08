Dortmund détruit Augsbourg, Leverkusen se fait peur

La Bundesliga a recommencé en trombe ! Avec 21 buts inscrits en cinq matchs ce samedi après-midi, le championnat allemand est toujours aussi prolifique. Et Dortmund l'a démarré de la plus belle des manières, en ne faisant qu'une bouchée de l'Augsbourg de Tomáš Koubek (5-1). Pas de bol pour les promus Cologne et Paderborn, qui n'ont pas su résister aux ambitions de Wolfsbourg (2-0) et Leverkusen (3-2). Du côté de Brême, le Fortuna Düsseldorf a créé la surprise en allant étriller le Werder chez lui (1-3). Même tarif pour Mayence à Fribourg (3-0), malgré un réveil (très) tardif des partenaires de Jonathan Schmid.

Mal récompensé de son écrasante domination en première période (67% de possession de balle), le Werder rejoint les vestiaires avec un but de retard inscrit depuis le point de penalty par un Rouwen Hennings bien placé pour reprendre un centre au cordeau de Kenan Karaman. Un bon coup de boost pour le Fortuna qui vise encore le maintien cette saison, mais qui ne va pas durer très longtemps. Dès la reprise, Rashica trouve la tête de Jonas Eggestein qui égalise d’un puissant coup de casque. Les compteurs remis à zéro, le Werder peut relancer sa marche en avant et assumer son statut de nouveau Dino de la Bundesliga depuis la relégation de Hambourg. 56 saisons dans l’élite, Düsseldorf en est loin mais aspire évidemment à aller dans ce sens-là : de passeur, Karaman se transforme en buteur et conclut un joli mouvement collectif en punissant Jiří Pavlenka qui ne peut que dévier le ballon des gants dans ses propres filets. Décidément, ce n’est pas la journée des gardiens tchèques puisque Pavlenka ne peut rien sur cette tête d’Ayhan qui vient faire le break quelques minutes plus tard pour offrir au Fortuna la première victoire-surprise de la saison.Pas le temps de niaiser pour les Bavarois, qui dansent avec la défense dès le coup d’envoi. Éliminés un à un, les joueurs du BvB laissent le champ libre à Mads Pedersen pour un centre au ras du sol dans les pieds de Florian Niederlechner. Lequel n’a aucun mal à tromper Bürki, au point de penalty. Mais la joie est de courte de durée puisque deux minutes plus tard, Dortmund égalise de la même manière grâce à un centre de Marco Reus que conclut parfaitement un Paco Alcácer débarrassé de son étiquette de super-sub. Coup dur pour l’ancien Rennais Tomáš Koubek, qui disputait ses premières minutes de championnat sous ses nouvelles couleurs. Et le Tchèque n’est pas au bout de ses peines puisqu’en deuxième mi-temps, le Borussia déroule : Witsel trouve Sancho qui double la mise, avant que Marco Reus ne fasse le break dans la foulée. Puis, Paco Alcácer rejoint Robert Lewandowski en tête du classement des buteurs grâce à un doublé facile au vu de la sortie terriblement approximative de Koubek. Complètement étranglé par la domination du BvB (72% de possession), Augsbourg finit par couler lorsque Lucien Favre opère un coaching gagnant en faisant rentrer la recrue Julian Brandt qui reprend parfaitement un second caviar signé Witsel du bout du pied à bout portant. Entame de saison parfaitement maîtrisée pour Dortmund, qui s’assoit au passage sur le fauteuil de leader. Jusqu’à quand ?Malgré le score nul et vierge à la pause, Fribourg et Mayence n’ont pas chômé en tirant au but respectivement dix et onze fois. Mais sans succès, à chaque fois. Surtout pour les visiteurs qui, par l’entremise de Karim Onisiwo, avaient deux buts tout faits. Sauf que la première tentative est sauvée sur le fil par Nico Schlotterbeck, et que la seconde frôle le cadre d’un Schwolow impuissant. À force de manquer de réussite, Fribourg commence à se faire peur. Mais l’entrée de Lucas Höler, peu après l’heure de jeu, va tout changer. Le milieu de terrain trouve la faille, à dix minutes de la fin. Et là, tout s’emballe : le Français Jonathan Schmid double la mise deux minutes plus tard, et Lucas Waldschmidt fait de même sur penalty. À deux doigts de repartir avec un point, Mayence s’est complètement effondré en à peine six minutes. Pas terrible, pour le moral.Les retrouvailles de Paderborn avec la Buli auraient pu mieux commencer, mais Leverkusen a de grandes ambitions cette année. Et quoi de mieux qu’un petit promu, pour se mettre en jambes ? Côté droit, c’est un Bender bien inspiré qui trouve Kevin Volland sur un service de quarante mètres. L’international allemand balance une frappe enroulée, qui rebondit sur Leon Bailey et trompe Jannik Huth. Mais comme Dortmund, Paderborn n’a pas non plus de temps à perdre et Michel profite d’une erreur de relance pour foncer comme une fusée vers le but pour égaliser d’une grosse minasse en bout de course. La suite ressemble à une partie de ping-pong : d’un petit ballon piqué, Kai Havertz redonne l’avantage aux locaux dans la foulée, avant que Streli Mamba n’égalise en reprenant la superbe frappe en pivot de Michel repoussée dans un premier temps par Hrádecký. La performance est belle mais en dépit d’une belle résistance, Paderborn finit par exploser en vol et s’incline après une frappe de Volland au point de penalty à vingt minutes du terme. Attention, car ce sont ces petits « presque » qui ont coûté le maintien auxen 2016.Avec sa croix vert fluo sur fond vert foncé, le maillot de Wolfsbourg n’est clairement pas le plus beau de ce championnat. Mais cela n’empêche pas de Maximilian Arnold d’ouvrir le score, de manière somptueuse. Alors que Florian Kainz manque sa relance de la tête, le ballon atterrit dans les pieds du chef de meute qui envoie une reprise de volée à vingt mètres rebondissant juste devant Timo Horn et terminant logiquement au fond des filets. En seconde période, Wout Weghorst fait le break à l’heure de jeu après être parvenu à se défaire de la défense colonaise transpercée par un service laser de Xaver Schlager. La réduction du score signée Simon Terodde dans le temps additionnel ne changera rien, Wolfsbourg a clairement fait respecter la hiérarchie.