Dortmund-Bayern, les lois du physique

Trois journées seulement après le retour aux affaires de la Bundesliga, voilà qu'un alléchant et crucial Klassiker entre le Borussia Dortmund et le Bayern se profile ce mardi soir. Mais le leader bavarois et son dauphin jaune et noir - distant de quatre unités - sont-ils vraiment prêts à livrer la grosse bataille espérée ? D'un point de vue physique, le timing paraît un peu juste. Une chose est sûre, les deux golgoths du foot allemand ont bénéficié de conditions bien plus optimales que le reste de la meute pour attaquer la reprise du bon pied.

BvB Bayern 28e journée de Bundesliga Diffusion sur

Home-trainers et montres connectées

Auch die Bayern-Spieler müssen nun ins Home-Office. Für ihre individuellen Trainingseinheiten wurden den Profis heute Fahrradergometer nach Hause geliefert. [Fcb] pic.twitter.com/uzdAgFTmv4 — FC Bayern News (@iMiaSanMia_GER) March 17, 2020

Pas de banc ? Au ban !

Par Douglas de Graaf

En France, le débat ne date pas d'hier : au lieu d'atténuer les inégalités sociales, l'école est souvent accusée de reproduire voire d'amplifier celles-ci. Manque de bol : le phénomène semble s'être encore accentué pendant le confinement, quand les élèves issus de milieux plus favorisés ont bénéficié de meilleures conditions de travail et d'un accès plus large aux ressources pour continuer leur apprentissage. Heureusement pour la Bundesliga, aucune voix ne s'est encore fait entendre pour dénoncer un état de fait analogue entre les grosses écuries et les « petits clubs » . Ces derniers auraient pourtant des raisons de tirer la tronche : en termes d'accès aux équipements, de ressources à disposition ou de suivi des joueurs, tous les clubs ne sont pas logés à la même enseigne.Qu'une chose soit claire : non, leet len'ont pas mordu dans tous les ballons à pleines dents depuis la reprise. Comme pour tout le monde, une machine à l'arrêt pendant deux mois met forcément du temps à se dégripper et à retrouver son rythme de croisière. Les baptêmes du feu du Bayern contre l'Union Berlin (2-0) et du Borussia contre Schalke (4-0) se sont ainsi effectués au petit trot, lesse révélant même incapables de rivaliser avec l'intensité des Berlinois dans les premières minutes. Ce n'est qu'après que les résultats du5 étoiles ont porté leurs fruits.En réalité, ce n'est pas tant la supériorité physique du Bayern et du Borussia qui fait mouche, mais plutôt l'infériorité de leurs adversaires sur ce plan. Hormis quelques brèves séquences, l'Union Berlin mais aussi plus récemment Wolfsburg (0-2 contre le BvB) et l'Eintracht Francfort (2-5 face au Bayern) n'avaient pas les moyens de mettre davantage de pression. Car contrairement aux Bavarois, tous les clubs ne peuvent pas se payer un poste de «» . Tous les clubs ne disposent pas d'une section dédiée à la «» , composée de trois entraîneurs chez les. Ailleurs, comme au SC Fribourg, on se contente simplement d'un «» , auquel s'ajoutent deux médecins de l'équipe, trois kinés et un responsable du matériel (là où le Bayern en comptent respectivement quatre, six et quatre). Dans ces conditions, Holger Broich, le M. Fitness du, a aisément pu déployer un dispositif pour remettre ses troupes sur pied - même à distance.Première étape : la manager de l'équipe fait le tour des maisons des joueurs pour vérifier que ceux-ci possèdent tous les équipements adaptés. Deuxième fournée : distribution de vélos d'appartement à domicile. Troisième atout : la technologie et les data. «, a détaillé Holger Broich auprès de(où est situé le centre d'entraînement du Bayern) » . Des moyens que tous ne peuvent pas s'offrir : «» , a lui-même reconnu le directeur financier du club auprès de la presse allemande, alors que l'entraîneur Hans-Dieter Flick ajoutait que son équipe serait fin prête à poursuivre l'entraînement «» .Paradoxalement, le fait que le Bayern ait quelques blessés à déplorer depuis la reprise des entraînements n'est pas mauvais signe. Les pépins de Corentin Tolisso et Thiago Alcantâra (articulations de la cheville), notamment, ne sont pas d'ordre musculaire. Un mal qui devrait ronger les effectifs de BuLi en raison d'une reprise trop rapide, comme l'avait prévenu un expert fitness allemand à Kicker , et qui n'épargne d'ailleurs pas le Borussia Dortmund ( Marco Reus , Emre Can, Axel Witsel, Dan-Axel Zagadou, Nico Schulz...). Pas grave, lespossèdent la solution miracle propre aux gros clubs pour faire face : la profondeur de banc.Tous les clubs n'ont pas un Thorgan Hazard à disposition pour remplacer au pied levé un Giovanni Reyna blessé à l'échauffement contre Schalke, ni un duo Delaney-Dahoud pour suppléer le monstrueux tandem Witsel-Can au milieu. Un Mahmoud Dahoud qui n'a d'ailleurs pas hésité à acquérir un mini-terrain avec pelouse artificielle et cages, aménagé chez lui , une invention de l'ancien capitaine duMichael Rummenigge. Côté Bayern, Thiago Alcantâra s'était lui offert les services d'un coach personnel en plus des séances dispensées par son club. L'école de la Bundesliga reproduirait-elle, elle aussi, les inégalités entre ses "élèves" favorisés et les autres ?