Dória va dire au revoir à l'OM et l'Europe

Fin de l’incroyable destin marseillais de Dória.Neuf petits matchs avec Matalyaspor plus tard, où il avait été envoyé en prêt au dernier mercato hivernal, et puis s’en va pour le défenseur brésilien.annonce en effet que le défenseur central devrait définitivement faire bagage direction le ventre mou de la première division mexicaine et le club de Santos Laguna, bon 14de la dernière saison.De nombreuses fois prêté, Matheus Dória aura en tout disputé 32 matchs sous le tricot bleu clair et blanc depuis sa signature le 1septembre 2014, ce qui est peu.Il a au moins eu le mérite de dégoûter les Lyonnais d'une célébration de but de mort de faim Et ça, bien peu de gens peuvent s'en vanter.