Donyell Malen plante un quintuplé en Eredivisie

Un quintuplé en quatrième Vitesse.Samedi, le Philips Stadion d'Eindhoven a été le théâtre d'un seul-en-scène. La jeune pépite locale Donyell Malen s'est fait l'auteur d'un quintuplé pour couler le Vitesse Arnhem (5-0, score final). L'attaquant de 20 ans, qui a ouvert son compteur avec la sélection néerlandaise face à l'Allemagne durant la dernière trêve internationale, a agrémenté son exploit d'une certaine symétrie : une finition clinique du pied (le droit en l'occurrence), suivie de deux pions de la tête puis de deux penaltys. Au classement, après cinq journées, le PSV et l'Ajax se partagent la tête avec 13 points chacun.Quand on a un joueur pareil, on peut même se permettre de faire entrer Mitroglou en cours de match.