Donny van de Beek : pour être aimé, soyez discret

Ah l'Ajax version 2018-2019, ses joyaux néerlandais (Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt), son trio d'attaque de feu (Tadić-Neres-Ziyech)... et Donny van de Beek. Un jeune milieu offensif, Ajacide pur jus, dont personne ou presque ne parle. Trop neutre, pas assez brillant techniquement, pas assez décisif. Pourtant, le joueur de 21 ans symbolise mieux que personne cet Ajax total, libre et collectif, qui cherchera encore à faire briller ses partenaires contre la Juventus, ce mardi soir. Tout en discrétion.

Juventus Ajax Amsterdam Ligue des champions Diffusion sur

Le n°10 façon Donny

Allumer le feu

Par Douglas de Graaf

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La MSN, la BBC... Le monde du foot ne jure que par les trios de stars censés porter leur équipe. À l’ Ajax , où les noms de famille des pépites néerlandaises sont souvent constitués de deux ou trois mots, trouver un acronyme serait trop long. Et chez les Lanciers, point de trio à l’ordre du jour. On parle plus volontiers des onze larrons hérauts du football total ou, s’il fallait retenir quelques noms, du duo Frenkie de Jong Matthijs de Ligt . Des diamants bruts représentatifs de la culture Ajax qui ont déjà leur propre diminutif ( « FDJ » et « MDL » ), signe de la dimension individuelle qu’ils ont prise. Donny van de Beek , lui, ne possède pas encore les honneurs des acronymes du foot. « DVDB » ? Trop long. Pas assez cohérent, aussi, avec l’image de poids lourd charismatique que l’on prête aux CR7 et aux VVD. Le milieu de 21 ans est trop discret, pas assez virtuose, pas assez « clutch » . Il ne dégage rien d’incroyable, ressemble beaucoup trop au Néerlandais moyen pour susciter l'adoration des fans, alors qu’il est - peut-être encore davantage que De Ligt et De Jong - le meilleur étendard des principes de jeu qui font de l’ Ajax l’équipe du moment.De Ligt et De Jong représentent ce qui se fait de mieux à leur poste. Puissance, sens du placement pour l’un, génie technique et maîtrise du tempo pour l’autre. Van de Beek n’a rien de tout ça, et ne possède pas une ou deux qualités exceptionnelles qui en font l’un des meilleurs meneurs de jeu d’Europe. Chez le natif de Nijkerween, c’est la quantité qui importe. Extraordinaire nulle part, bon partout. Le joueur complet par excellence. Pas étonnant quand on sait que « VDB » est un milieu relayeur de formation. Un peu plus quand on confie le poste de n°10 à un gaillard d’1,84 m floqué du n°6 et qui n’utilise le dribble et les gestes techniques qu’en dernier recours.Un rôle de meneur de jeu que Van de Beek a réinventé à sa façon, pour les besoins de l’ Ajax . Remplaçant en début de saison dans le système à deux milieux d’ Erik ten Hag , le pur produit du centre de formation des Lanciers a su gagner sa place en montant d’un cran. Pas assez bon techniquement pour être milieu offensif ? Le précepte vaudrait dans beaucoup de clubs. Pas à l’ Ajax , où sa science du duel, son jeu aérien et son gros volume de jeu (10 km parcourus en moyenne par match) se révèlent des armes redoutables pour un pressing haut à la perte du ballon. De l’autre versant, Van de Beek évolue souvent beaucoup plus haut qu’un meneur classique, soit pour permettre à Tadić de dézoner, soit pour conclure les actions dans la surface. Comme un deuxième n°9.Mais réduire le natif de Nijkerween à unreconverti serait faire injure à ses qualités techniques. Tout le monde n’a d’yeux que pour le génie ballon au pied de De Jong ? Il ne serait pas incongru de s’attarder sur celui de Van de Beek, dans un tout autre registre. Pas de chiche collée aux crampons ou de slaloms de dribbles au menu. On parle ici de jeu en une touche, de remises, de passes dans l’espace. D'un taux de réussite de 79% de passes en Ligue des champions cette saison, presque jamais de contrôle raté ou de touches de balle en trop. Si l’international(seulement 5 sélections) passe presque inaperçu sur le terrain, c’est aussi parce qu’il est trop propre et trop collectif pour être remarqué. Un profil dont le foot offensif se prive trop souvent alors qu'il en a tellement besoin.» , disait Johan Cruijff, qui aurait trouvé en « VDB » un digne représentant. Malheureusement pour ce dernier, les magiciens du ballon récoltent davantage les lauriers que les parfaits apprentis. Sa discrétion sur et en dehors du terrain, le grand Donny la paye aussi sur le marché des transferts, lui qui n’est évalué qu’à 25 millions d’euros par le site Transfermarkt et qui fait moins jaser les grosses écuries que De Ligt et De Jong. Un jour peut-être, le milieu sera tenté de se recentrer sur lui et de gonfler ses stat' individuelles. Ce ne sera assurément pas dès mardi, contre la Juve : Tadić, Neres et Ziyech ont trop besoin d'un « DVDB » comme il est.