Bathenay : « Robert Herbin restait toujours de marbre »

1

« On n’avait peut-être pas l’équipe la plus spectaculaire, mais on avait l’équipe la plus volontaire, la plus accrocheuse et qui avait un mental d’enfer. »

FL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Milieu défensif de la grande équipe de Saint-Étienne, Dominique Bathenay rend hommage à Robert Herbin, qui l’a lancé en équipe première en 1973.