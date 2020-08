Pourquoi le documentaire sur Anelka est un peu décevant

Annoncé en grande pompe par Netflix ces dernières semaines, le documentaire Anelka, l'incompris est disponible depuis mercredi sur la plateforme américaine. Réalisé par un proche du néo-retraité, Franck Nataf, il tente de dévoiler de nouvelles facettes de l'ancien international français et de dissiper quelques zones d'ombre... de manière forcément partisane. Pari pas franchement réussi.

« Tu n'as pas à être jugé par les gens »

« Tiens, prends-là où je pense »

[...]» Les premières secondes, tapageuses, donnent le ton : Nicolas Anelka n'est pas là pour rigoler. L'ancien international français (69 sélections, 14 buts) a en effet promis de se livrer dans un nouveau documentaire, annoncé en grande pompe par Netflix et disponible depuis mercredi sur la plateforme américaine. Porté par un casting à en faire pâlir Hollywood, dans lequel figurent notamment Omar Sy, Thierry Henry ou Patrice Évra, le film réalisé par un proche d'Anelka, Franck Nataf - aidé éditorialement par un autre proche, le journaliste Arnaud Ramsay, qui a accès au joueur, dont il a écrit une biographie par le passé, depuis ses débuts -, ne cache pas ses intentions. Quasi-film de communication plus que documentaire journalistique donc,ne cherche rien de moins qu'à enfin résoudre le problème qui revient comme un leitmotiv, quitte à verser dans le partial et le monologue : «» . Mais alors, que vaut vraimentIl y a dans le film un postulat simple qui se résume en une énumération : l’incompris, le mal-aimé, le méconnu. Pour dissiper cette zone d’ombre, deux questions sont posées : mais pourquoi donc Anelka est-il incompris ? Et s’il l’est, qui est-il vraiment ? La production Netflix donne des réponses plutôt convaincantes à la première, en montrant qu’Anelka s’est progressivement coupé du monde, déçu par ses excès. De fait, Anelka est présenté avec beaucoup de lieux communs comme un homme pudique et discret, qui ne se sent pas à l’aise dans un milieu où la vérité n’est pas bonne à dire mais les expressions bonnes à montrer. De même, le « milieu » ne se serait jamais fait à Anelka. Ni à sa famille, qui a été «» , quitte à subir des préjugés. «» , regrette Anelka. Rien de surprenant, donc, à ce que les relations se soient pourries dès le début avec les médias, présentés comme un bloc anti-Anelka. À Madrid, par exemple, Marca avait frappé sous la ceinture. «, raconte le Che.Le film peine en revanche à répondre à la deuxième question, puisqu’il échoue précisément à percer la carapace. Pourtant, on suit le jeune retraité partout : dans la chambre de ses enfants au moment de les réveiller au matin, sur les plages choyées de la Martinique et même dans les rues populaires de Dubaï, où il s’affiche dans un side-car lunaire. Mais tout se limite à un exercice de style, à une note d'intention restée sans suite. Car à part ça, rien, car Anelka ne parle jamais de lui, peut-être car il mise sur un jugement venu d'ailleurs. «, confie-t-il.» C'est donc peut-être une assertion anodine qui résume le mieux le spécimen : «» . Pour lui, la fierté ne se formule pas en termes de trophées, et il suffit pour s’en convaincre de regarder avec quelle désinvolture le natif de Trappes entrepose sa Ligue des champions, cernée par des cartons sur une étagère poussiéreuse. Réussir, c’est être indomptable et indompté, et ce n'est donc qu'en filigrane que le documentaire donne à voir l'ex-joueur, à travers les frasques que le «» a enfilé comme les couleurs sur un collier de perle.La conséquence d'une telle méthode est directe : Anelka n'a pas voulu tout dire et Nataf n'a pas voulu pousser, de sorte qu'on n'apprend pas grand-chose sur le fondateur de l'éphémère marque 39Pro. Les deux grandes polémiques qui ont créé le cas Anelka, ne sont par exemple pas traités autrement que sous le prisme du principe intéressé, qui plues est avare de précisions. A propos de la quenelle, Anelka garantie qu’il ne s’agissait que d’une réponse à son ancien entraîneur à West Brom, Steve Clark. «, raisonne Anelka.» Quant au fameux épisode de Knysna, Anelka reste peu prolixe en explications, ne donne pas les paroles lancées à King Raymond (mais des photos de sa chambre, plutôt bordélique) et se contente de dévoiler qu’il avait envisagé de quitter le groupe dès la préparation. «, affirme-t-il.Bref, puisqu'il se satisfait de peu, le film laisse parfois entrevoir une vérité contraire de celle qu’elle voudrait montrer et qui consisterait à présenter Anelka comme la victime d'un malentendu, voire d'un complot. Au contraire, c'est une carrière enterrée par des conflits partis de rien qui se dévoile. A l’origine de la brouille avec Santini, par exemple, une parole mal placée. «, rumine Anelka.» A l’origine de son clash avec le Réal, une réponse mal passée. «, raconte-t-il.» C’est ça aussi Anelka, un type au talent fou, béni par les dieux, capable de gâcher sa carrière pour rester insoumis, maître de lui-même et de son destin. Anelka l’incompris ne l'est pas beaucoup moins qu’auparavant, et qu’en penser est un exercice toujours aussi difficile. C’est Robert Pirès qui paradoxalement, résume le mieux le cas car son soupir laisse tout entendre, l'admiration, l'amitié ou le regret : «» , souffle-t-il. Tout est dit.