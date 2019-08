Sidibé, nouveau départ

Après trois saisons passées à Monaco, Djibril Sidibé va être prêté à Everton pour se relancer. Et pour retrouver un autre maillot bleu, celui de l'Équipe de France. Un transfert qui en appelle d'autres, en Ligue 1.

Du Blues pour éviter les coups

Chaises musicales lancées

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Fabian Delph, Jean-Philippe Gbamin, Jonas Lössl, Moise Kean. Sans compter André Gomes dont la venue temporaire de Barcelone il y a quelques mois s'est transformé en transfert définitif, et les innombrables retours de joueurs prêtés ou la possible arrivée d'Abdoulaye Doucouré si Watford ouvre la porte. C'est clair, Everton se montre actif lors de ce mercato pour se renforcer et remplacer les départs plus ou moins néfastes à la qualité de son effectif (Idrissa Gueye, Nikola Vlašićn, Ademola Lookman, Kurt Zouma, Phil Jagielka...). Et puisqu'il est beaucoup question de prêts, que leskiffent visiblement, une nouvelle tête s'apprête à débarquer dans ce cadre. Le nom de son propriétaire ? Djibril Sidibé.Parce que cette fois, c'est la bonne. Tout proche de l'Atlético Madrid l'été dernier, objet de nombreuses rumeurs lors de chaque intersaison depuis son arrivée en Principauté en 2016 en provenance du Losc, le latéral de Monaco va enfin franchir la frontière. Peut-être pour la traverser à nouveau dans l'autre sens dans un an, puisqu'il n'est cédé qu'une année (en échange de 2,5 millions d'euros) et que l'option d'achat de quatorze millions n'est pas obligatoire. Suffisant, en tout cas, pour voir dans cette transaction une possibilité de rebond.Car voilà : depuis son titre de champion de France en 2017 avec l'ASM, Sidibé galère un peu à avancer. Dommage, quand on sait que l'arrière droit n'a que 27 ans et en a donc encore sous le pied. Plutôt bon en 2016-2017, plutôt quelconque en 2017-2018 et aussi décevant que son club en 2018-2019, le défenseur a besoin de changer d'air pour se relancer. D'ailleurs, tout le monde est d'accord sur ce point : Monaco n'a pas cherché à le bloquer, et le Français n'a pas cherché à rester. Un voyage en Angleterre, pays de football qui l'a toujours tenté et qui semble assez accueillant pour accueillir ses qualités de contre-attaquant, ne peut lui faire que du bien et lui permettre d'étoffer son jeu devenu trop irrégulier avec le temps. Problème de motivation, ou défaut de niveau ? Ses performances en Premier League devraient apporter quelques éléments de réponse, pour celui qui était également courtisé par West Ham ou Crystal Palace.Le deuxième objectif, intimement lié au premier, est de retrouver sa zone d'air frais qui lui a donné le temps de respirer lorsqu'il étouffait avec la Principauté ces derniers mois : l'Équipe de France, avec qui il est notamment monté sur le toit du monde malgré la perte de son statut de titulaire au profit de Benjamin Pavard. L'international aux 18 sélections n'a plus été appelé dans le groupe de Didier Deschamps depuis février 2019, et il n'a plus porté le maillot de sa nation depuis le 26 juin 2018. Soit le dernier match de poules des Tricolores à la Coupe du Monde (0-0 face au Danemark), réservé en majorité aux coiffeurs. Enfiler une nouvelle tunique bleue pour reporter l'ancienne, cela paraît cohérent et son nouveau partenaire Lucas Digne ne dira pas le contraire.Reste qu'en dehors du cas personnel de Sidibé, le mouvement de l'ex-Lillois dans le dos de la Ligue 1 va modifier les plans du championnat français et amener son lot de changements. À Monaco, d'abord : pour le suppléer, l'ASM a négocié avec Montpellier et Leonardo Jardim va pouvoir compter sur Ruben Aguilar dès le début du championnat. Côté à une dizaine de millions d'euros (les deux parties se seraient entendues sur un prix fixe de huit millions, plus deux de bonus) et pouvant également évoluer à gauche - comme son prédécesseur en Principauté -, le Franco-Espagnol de 26 piges suit ainsi la trajectoire du gardien Benjamin Lecomte parti garder les cages de l'ASM pour moins de quinze millions. Avec la discrète ambition de se retrouver tous les deux en EDF ?Jeu de chaises musicales oblige, le MHSC a de son côté d'ores et déjà trouvé son successeur à droite. Il s'agit d'Arnaud Souquet, dégagé un peu par surprise de Nice il y a un an pour une demande (légitime ?) de réévaluation de salaire et qui a posé ses valises à La Gantoise. À 27 bougies, le Parisien d'origine a coûté environ trois millions et s'offre une meilleure visibilité en revenant dans l'Hexagone. Certainement pas assez, cependant, pour espérer la sélection. Pour les autres, elle reste visible. Surtout pour Sidibé, qui a (ses) raison(s) de tout faire bouger.