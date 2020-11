Benlamri, le beau passant

Il a muselé Burak Yılmaz, il a grandement aidé Lyon à sauver le point du nul en infériorité numérique et il a déjà conquis son monde. Djamel Benlamri devait traverser tranquillement ce match face à Lille depuis le banc des remplaçants, mais le guerrier algérien de 30 piges n'a pas pu rester confiné plus d'une mi-temps.

Sauce algérienne

Montrer qu'il a les CAN

Par Mathieu Rollinger

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour certains, l'attestation dérogatoire de sortie peut aussi prend la forme d'un deuxième carton jaune. Tamponnée à la 50minute de ce Lille-Lyon débridé, la sanction a obligé Marcelo à rentrer à la baraque avant les autres pour laisser gambader pour la première fois sous le maillot lyonnais Djamel Benlamri, entré à la place d'Houssem Aouar pour ajuster la ligne arrière. Le match était jusqu'ici placé sous le signe de la vitesse, il bascule dans le monde de la bagarre. Ça tombe bien, Benlamri adore ça.Il n'aura fallu que quelques minutes pour que le colosse d'Alger fasse de la surface lyonnaise son ring. On l'a vu brailler, gesticuler dans tous les sens, haranguer ses potes, embrouiller les autres, gratter de précieux coups francs pour se donner de l'air, et surtout trouver en Burak Yılmaz un adversaire à sa taille. 190 centimètres pour 83 kilos d'un côté, 188 et 77 de l'autre, le sommet des malabars était lancé. Au bout du compte, la défense lyonnaise a su, sous sa houlette, tenir le point du match nul et sa série d'invincibilité. Le tout avec un panache et une combativité qui ont dû ravir les supporters lyonnais.Ce dimanche soir, la simple présence de ce trentenaire aux tempes dégarnies a fait oublier les maladresses de Marcelo, le forfait de Denayer, mais aussi les départs au mercato de Joaquim Andersen, Fernando Marçal ou encore Oumar Solet. L'international algérien est arrivé un peu à la surprise générale en toute fin de mercato en provenance du club saoudien d'Al-Shabab pour une saison, plus une en option. Mais ce match a permis de comprendre pourquoi son profil était idéal pour l'OL. Ok, il semble un poil trop lourd pour être le pilier défensif d'une équipe dont l'ambition serait de jouer avec un bloc haut et donc de l'espace dans son dos. D'accord, il n'incarne pas forcément l'avenir comme Sinaly Diomandé, encore costaud face au LOSC, du haut de ses 19 ans. Mais dans la rotation, Benlamri pourra apporter toute sa hargne et sa puissance. Parce que ce gars en veut et a du temps à rattraper., a expliqué le champion d'Afrique 2019 auAvant de rejoindre Lyon, Benlamri n'avait jamais joué en Europe, ni même dans un grand championnat. Ses gammes, il les a faites au pays, à la NA Hussein Dey, la JS Kabylie et l’ES Sétif, avant de faire le choix de l'Arabie saoudite en 2016. Mais s'il compte 14 sélections avec les Fennecs et qu'il était aligné aux côtés d'Aïssa Mandi en finale de la CAN contre le Sénégal, c'est que le sélectionneur Belmadi avait besoin de ses valeurs, sa lecture du jeu, mais aussi son caractère. Rudi Garcia, à son arrivée, ne disait pas autre chose :La dalle, c'est exactement ce qui guide l'Algérien. S'il était jusqu'ici cantonné au banc de touche et qu'il avait besoin de se tailler une condition physique adaptée au championnat de France, il a su profiter de ce coup du sort pour montrer ses vrais atouts. Mais pour rentrer dans ses objectifs, il faudra maintenant enchaîner.(activer l'année en option, N.D.L.R.), se jurait-il.Mais vu la qualité de sa première, il y a fort à parier que le numéro 4 dans la hiérarchie des stoppeurs lyonnais puisse prolonger sa balade au-delà de l'heure réglementaire.