Belmadi, larme des Fennecs

Impressionnante depuis le début de la CAN, l’Algérie affronte le Nigeria ce dimanche pour une place en finale, vingt-neuf ans après son seul sacre continental. À la tête des Fennecs depuis moins d'un an, le sélectionneur Djamel Belmadi a métamorphosé l'équipe et a déjà gagné son pari. Et si l’ancien numéro 10 des Fennecs était la pierre manquante à cette génération de cracks ?

Par Maxime Renaudet

Voilà bien longtemps qu’un sélectionneur n’avait pas autant fait l’unanimité auprès des supporters algériens, et ce n’est pas un hasard si Riyad Mahrez pointait récemment du doigt le vide tactique intersidéral entre la fin de l’ère Gourcuff et l’arrivée de l’ancien international Djamel Belmadi. Formé au PSG, passé par Marseille, Southampton ou Valenciennes, il avait déjà laissé sa trace dans les esprits en tant que joueur. Dans le costume de sélectionneur de l'Algérie, il est parvenu à trouver le bon équilibre et à former une équipe qui a impressionné depuis le début de la Coupe d'Afrique des nations. Si ses choix ont été plébiscités et acceptés, il le doit à une méthodologie claire. Après un quart de finale éprouvant contre la Côte d'Ivoire , c'est le Nigeria qui se présente sur la route des Fennecs. Mais pour Belmadi, la casquette de favori n'est pas pour eux. Inutile donc de crier victoire trop tôt.» En mars dernier, Djamel Belmadi n’évoque pas son équipe, mais les manifestants qui se soulèvent contre Abdelaziz Bouteflika , prêt à briguer un cinquième mandat présidentiel. Depuis, les mots du sélectionneur algérien sont de la même teneur quand il évoque son équipe au micro de beIN : «[...]La grande force de Belmadi réside sans doute dans le fait qu'il soit parvenu à construire un collectif fort, autour de deux ingrédients phares : la solidarité et le sacrifice. Aussi intransigeant envers ses joueurs que son staff ou la presse, le coach ne laisse rien passer, preuve en est la sortie de route d’Haris Belkebla, exclu du groupe pour une histoire de fesses. «» , déclarait-il lors de son intronisation en août 2018. Avec lui, on ne badine donc pas avec les blagues. Ce qui ne l'empêche pas de proposer le jeu le plus alléchant de cette CAN, ni de lâcher une petite larme quand l'émotion devient trop forte.Pendant la séance de tirs au but contre la Côte d'Ivoire ce jeudi, alors que le suspense devenait insoutenable, Youcef Atal, sorti sur blessure, lâchait une petite larme d'émotion. À côté, de peur que tout un pays s'en ronge les ongles encore pendant de longs mois, Belmadi craque à son tour avant de l'évoquer en conférence d'après-match. «Belmadi vit le match comme ses joueurs, qui sont bourrés de talent, d'allant et de solidarité, à l'image du jeune Atal, forfait jusqu'à la fin de la compétition . Ancien numéro dix de prestige, le sélectionneur a énormément fait progresser son groupe d'un point de vue tactique. Résultat, les planètes semblent enfin s'aligner alors qu'en début de compétition, si beaucoup l'espérait, personne ne semblait vraiment s'attendre à ce que les Fennecs deviennent favoris si tôt. Bougés par la Côte d'Ivoire au tour précédent alors qu'ils auraient pu plier le match plus tôt, ils ont montré une force mentale qui leur permet d'appréhender le Nigeria avec confiance. Sous les ordres de Djamel, la génération de Mahrez, Feghouli, Brahimi, Guedioura ou Slimani se rapproche enfin du Graal, avant une Coupe du monde 2022 qui paraît encore lointaine. Mais en cas de victoire, Belmadi aura trois ans pour verser des larmes dans une fontaine de jouvence.