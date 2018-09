Dix ligues plus excitantes que la Ligue des nations

La première salve de matchs de Ligue des nations vient de passer et deux options s'offrent à vous. Soit vous restez sceptiques quant à leur intérêt – oui, les matchs amicaux pouvaient aussi avoir une certaine saveur – ; soit vous vous êtes fait attraper par la puissance du story-telling d'une compétition créée dans ce but par l'UEFA. Mais dans tous les cas, ce n'est pas une raison pour snober toutes les autres ligues. Car il y en a facilement dix qui présentent un charme bien supérieur à cette « Nation's League » . La preuve.

206

La Ligue des talents

La Ligue des justiciers

La Ligue des fromagers extraordinaires

La Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen

La Ligue pour la protection des oiseaux

La Ligue des Masters

La Ligue de Kery James, Médine et Youssoupha

Vidéo

La Ligue Pokémon

La Ligue du Nord

La Ligue des rouquins

Par Andrea Chazy, Steven Oliveira et Mathieu Rollinger

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Difficile pour une compétition toute neuve de faire le poids face au feuilleton hebdomadaire qu’est la Ligue 1 Conforama. Et puis, même si ce n’est pas les joueurs talentueux qui manquent en Ligue des nations, celle-ci ne pourra jamais se délecter des prestations de Neymar Edinson Cavani ou Téji Savanier . Et quand la compète de Michel Platini a fait de la montée et la descente un de ses arguments de vente, il n’y a qu’à demander à Metz Troyes ou Caen ce qu’ils en pensent.Superman, Batman, Green Lantern, Wonder Woman, Martian Manhunter, Flash et Hawkgirl. Pascal Praud peut s’offusquer autant qu’il veut, ils ne sont que sept à composer l’équipe type de la Ligue des justiciers, mais c’est déjà bien suffisant. Après avoir suivi leur formation chacun de leur côté dans les cases des DC Comics, les membres de cettede super-héros sont tous animés par un plan de jeu plus noble que celui de n’importe quelle sélection : sauver le monde. Seule solution pour la Ligue des nations pour faire le poids : inviter une équipe des légendes, avec Zidane, Buffon, Gerrard, Pirlo, Puyol, Zlatan et Marinette Pichon. Oui, parce que vous aurez remarqué que la Ligue des justiciers fait la part belle aux féminines.Créée en 2007 sous l’impulsion du Collectif Fromaginaire, la LFE a pour objectif de «» . Une vocation qui a plus de saveur que vouloir mettre de l’enjeu sportif là où il n’y en avait pas forcément besoin. Et si la Ligue des nations cherche à mettre en valeur les plus petites sélections, cette association composée de Meilleurs Ouvriers de France peut aussi se targuer de défendre le patrimoine fromager de l’Hexagone. À quand un match officiel entre gouda hollandais et camembert français, ou entre gruyère suisse et gorgonzola italien, histoire que cette ligue ait une vraie portée internationale ?La Ligue des nations a fait le choix de ne pas introduire la VAR lors de cette édition. Dommage, parce que la Ligue des droits de l’homme a justement fait de l'injustice, l'illégalité, l'arbitraire et l'intolérance ses chevaux de bataille. 120 ans de boulot pour que chaque être humain puisse jouir de ses libertés individuelles. À l’époque, elle avait été créée pour défendre le capitaine Dreyfus, cas qui divisait la France en deux. La Ligue des nations ? Elle n’a pour l’instant pas permis de régler le cas d’ Adrien Rabiot ...Créée en 1912, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) a pour mission principale «» . Un bien bel objectif que l’État français a même reconnu d’utilité publique par décret du 3 juillet 1986. À côté de cela, la Ligue des nations ne fait forcément pas le poids, d’autant plus que ses propres participants mettent en doute son intérêt, à l’image du sélectionneur du Portugal qui déclare en conférence de presse que «» . Et il n’y qu’à voir quelques rencontres de cette Ligue des nations pour se rendre compte que les joueurs se foutent royalement de la LPO en envoyant des longs ballons vers le ciel afin de dégommer un ou deux oiseaux.Permettre à des « petites équipes » de se qualifier à l’Euro, tel est l’un des buts de cette Ligue des nations. Sauf que pour y parvenir, elles doivent se battre entre elles et ne sont pas obligées de se frotter aux plus grands. Une mission qui s’avère donc bien moins haletante et difficile que celle que le joueur de PES doit réaliser pour remporter la Ligue des Masters avec soncomposé de joueurs de nationalités différentes comme l’attaquant brésilien Castolo, le maître à jouer portugais Minanda ou le solide défenseur français Valeny. Et si le joueur de PES peut se permettre de recruter Obafemi Martins pour l’aider à gagner, la Ligue des nations, elle, interdit aux « petites équipes » d'aller voir ailleurs et ainsi rebattre les cartes. De son côté, Denis Balbir a beau tenter de modifier le nom des participants de la Ligue des nations pour se rapprocher de ceux de la Ligue des Masters, cela ne suffit pas, le public préférant toujours l’original à une pâle copie.Officiellement créée en 2018, la Ligue des nations est dans les petits papiers de l’UEFA depuis 2013. Une année qui a vu la ville de Tours inaugurer son tramway, mais surtout la création de la Ligue : un trio de rappeurs composé de Kery James, Youssoupha et Médine. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les trois artistes ont de suite sorti le grand jeu avec leur titre « Contre Nous » . Et si la Ligue des nations est une compétition biennale, la Ligue, elle, se rapproche de la Coupe du monde en se faisant plus rare puisqu'il aura fallu attendre cinq ans et l’albumde Médine pour kiffer devant leur titre « PLMV » . La vraie question de cette année 2018 n’est donc pas : Qui va gagner la Ligue des nations ? La Géorgie va-t-elle grimper à l’échelon supérieur ? Mais bien, à quand l’album de la Ligue ? Et tant que la Ligue des nations boycotte ce talentueux Jey M , rien ne changera.Une Ligue des nations pour en finir «» . Un concept ridicule, incompatible avec le monde aussi vaste que mystérieux des Pokémons, où chaque duel est un combat de tous les instants. Pour remporter la Ligue Pokémon, il faut d’abord avoir en sa possession huit badges, à choper aux quatre coins du monde, avant d’enchaîner cinq combats consécutifs face à des adversaires redoutables. Tout ça pour finalement avoir l’obligation d'en découdre avec sa bête noire avant d’espérer enfin toucher le graal. Comme si l’ Italie devait battre la France , l’ Allemagne , le Brésil et l’ Argentine avant de défier la Suède pour le titre suprême.Bah quoi ? Ça ne vous excite pas, vous, d’en savoir un peu plus sur le parti qui a propulsé Matteo Salvini en tant que ministre de l’Intérieur en Italie ? Le combo «» , «» , «» voire «» , qui a recueilli 18% des suffrages aux dernières élections législatives avec son discours anti-migrants assumé, s’est imposé peu à peu comme un incontournable dans le paysage politique italien depuis sa création en 1989. Tout le contraire de la Ligue des nations qui est une compétition nouvelle, plutôt pro-européenne, rassembleuse et que personne ne comprend encore vraiment.Étant donné que la Ligue des nations est une affaire d’argent déguisée, autant y associer un scénario adapté et digne de ce nom. Une offre que propose sans lésiner la fameuse Ligue des rouquins, à base de braquage du siècle, de fausse identité et bien sûr de Sherlock Holmes. Un affrontement entre l' Islande d' Aron Gunnarsson et la Belgique de Kevin De Bruyne peut-elle rééquilibrer les forces en présence ? Pas sûr.