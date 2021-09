Dix clubs pour dix joueurs libres

Fin de mercato oblige, plusieurs joueurs restent sur le carreau et sont au chômage technique avant de trouver un nouveau club. Qu’ils restent tranquilles, on a trouvé chaussure à leur pied, ou plutôt l'équipe parfaite. Y a plus qu’à signer.

Hatem Ben Arfa & Al-Wasl

Yoan Cardinale & US Bray-Dunes

Jack Wilshere & Vissel Kobe

Clément Grenier & Rodez

Daniel Sturridge & Montpellier

Carlos Tévez & Boca Juniors de Cali

Serge Aurier & Everton

Sebastian Giovinco & Nottingham Forest

David Luiz & Adana Demirspor

Rafael & Rutherglen Glencairn Football Club

Real Valladolid et Bordeaux, ses deux dernières expériences se sont soldées par un échec. Alors autant anticiper et, en tant que joueur chevronné, aller à Dubaï où se dérouleront les championnats du monde d’échecs 2021 entre le 24 novembre et le 16 décembre. Les Émirats arabes unis, c’est aussi l’occasion d’amasser un gros pactole. En revanche, on déconseille la signature chez le voisin d’Al-Nasr, trop de mauvais souvenirs.Né à La Ciotat, le gardien a passé toute sa vie et donc toute sa carrière dans le Sud. Après six ans à Nice, il est en toute logique temps pour lui de se diriger vers le point cardinal opposé : Bray-Dunes, ville la plus au nord de France. Avantage : le terrain du club est au bord de la mer du Nord, histoire de se régaler avec la vue au cas où il s’ennuie dans les cages. Inconvénient : c’est en Départemental 2.La carrière du milieu de terrain n’est évidemment plus ce qu’elle était. À 29 ans, et alors qu’il devrait être à son prime, il galère à trouver un club et s’entraîne en D2 italienne . Et pourquoi pas rejoindre le Japon ? Au bon souvenir de l’époque où il était comparé à Xavi et Andrés Iniesta, il pourrait se mesurer une bonne fois pour toutes à ce dernier en le rejoignant. Ceci dit, pas sûr qu’il soit meilleur que l’Espagnol, même s’il a 37 ans et qu’il ne court plus.À 30 ans, le milieu de terrain sait qu’il doit viser un challenge sportif plus modeste. Alors autant se faire kiffer. En signant à Rodez, il aurait l’occasion de jouer avec Zidane (Enzo), de sans cesse apporter le Danger (Bradley), mais surtout de former un beau duo avec Florian David. Voir un entrejeu David-Grenier, c’est plus que tentant.En l’espace de quelques jours, Montpellier a perdu Andy Delort et Gaëtan Laborde, soit 50% de ses buts la saison passée. Et pas sûr que les arrivées seules de Valère Germain et Nicholas Gioacchini suffisent. Attaquant polyvalent d’expérience, Daniel Sturridge pourrait relever ce challenge. Sa dernière expérience à Trabzonspor était bonne (7 buts et 4 passes en 16 matchs), avant qu’elle ne soit suspendue par une belle boulette, l’Anglais de 32 ans étant condamné pour avoir enfreint les règles liées aux paris sportifs . Heureuse coïncidence, le sponsor maillot du MHSC est un site de paris en ligne., lâchait Carlos Tévez en quittant Boca Juniors en juin dernier pour son troisième au revoir. Après la tentation sportive en 2004, la tentation financière en 2017, place à la tentation du cœur. L’Argentin a dit ne plus être prêt mentalement pour un aussi gros club. Il devrait l’être pour un homonyme aux mêmes couleurs qui évolue en deuxième division colombienne.L’idée a déjà fait son chemin outre-Manche. À peine Tottenham avait annoncé la résiliation de son contrat que des supporters d’Everton se ruaient sur Twitter pour mettre la pression à leur club. C’est logique. Le latéral droit jouit d’une belle cote en Angleterre, et lessont clairement en galère à ce poste. À 32 ans, c’est toujours Seamus Coleman le titulaire, et il commence à montrer de sacrées lacunes. Digne d’un côté, Aurier de l’autre, il y a comme une odeur de porte d’Auteuil. Les chichas en moins.Après une belle carrière en Italie, Sebastian Giovinco a décidé il y a quelques années de prendre son sac à dos pour marquer des buts aux quatre coins du monde. Il a découvert le Canada, l’Arabie saoudite, et devrait stratégiquement se rapprocher de Nottingham. Là-bas, il retrouvera les Harlem Globetrotters en plein début de tournée mondiale. Charge à lui de les convaincre pour faire passer un cap supplémentaire à son passeport. Ce serait l’occasion de le voir avec eux à Charleville-Mézières le 28 septembre et à Cesson-Sévigné le 8 octobre, donc on signe forcément. Le recrutement du promu turc, c’est une partie de Football Manager qui dégénère : Balotelli, Belhanda, Stambouli, Assombalonga et Montella comme coach. Mais ils peuvent aller encore plus loin en recrutant David Luiz. Plus proche des représentations de cirque que du football la saison dernière à Arsenal, le Brésilien de 34 ans aspire à un challenge avec moins de pression, et une belle mallette de cash. Demirspor réunit tout ça.Depuis qu’il a quitté la France la saison dernière, il reste en mémoire des Français pour son tacle sauté les deux pieds décollés sur Yann M’Vila lors d’un derby . S’il veut progresser davantage pour devenir maître dans cet art, il doit se rendre en Écosse, en banlieue de Glasgow. Du stade de Rutherglen, il se trouve à dix-huit minutes à pied de Flip Out, le plus grand trampoline park du monde. 63 000mpour bosser son jump, ça vaut bien le coup d’avoir une licence en sixième division.