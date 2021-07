Dix buts en deux matchs ce mardi en Gold Cup

PC

Pluie de buts dans la nuit de mardi à mercredi à Houston, qui accueillait deux rencontres de Gold Cup.Dans la rencontre opposant le Qatar au Panama, six ont été marqués, sans qu'il soit possible de déterminer un vainqueur. Trois fois menés au score par le Qatar, les joueurs panaméens sont trois fois revenus à la marque dans un match riche en occasions, où la performance des gardiens est plus à saluer que celles de leurs défenses. Clou du spectacle, Hassan Al Haidos, le meneur de jeu qatari, s'est fendu d'une panenka de toute beauté pour inscrire le troisième but de son équipe.En revanche, il n'y a pas eu match entre le Honduras et Grenade. Les Honduriens se sont imposés quatre à zéro, en prenant l'avantage à la 28minute par Jerry Bengtson pour ne plus le lâcher, sur une énorme bourde du gardien grenadien. Le côté droit de la défense desa ensuite pris l'eau, puisque c'est de là que viennent les trois buts suivants.Début de la deuxième journée de la phase de poules ce jeudi à 1h30 du matin, avec un alléchant Trinité-et-Tobago-Salvador, avant le second match du Mexique face au Guatemala. Miam.