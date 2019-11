Dix ans de prison pour l'un des agresseurs de Kolašinac et Özil

#JAILED | Two men plead guilty after attempting a brazen robbery in #Hampstead.CCTV footage shows they didn't hesitate to draw a weapon when making demands but didn’t bargain on being challenged. One victim stood his ground and fought the suspects off ? https://t.co/x1PURsQ6sz pic.twitter.com/7fLmlp8dDA — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 6, 2019

Justice pour Sead et Mesut.Environ quatre mois après avoir agressé Mesut Özil et Sead Kolašinac dans Londres, tentant de leur dérober leur montre, Ashley Smith, 30 ans, a été condamné vendredi à dix ans de prison.Pour rappel, Smith, et son complice Jordan Northover (26 ans, qui sera jugé ultérieurement), avaient auparavant volé un scooter et étaient arrivés sur les deux joueurs armés d'une aiguille à tricoter et d'un tournevis, avant de se faire calmer par un Kolašinac bouillant. Une scène de bravoure que l'on a une nouvelle fois pu apprécier dans une vidéo publiée jeudi par la Metropolitan Police.Les deux coéquipiers avaient ensuite fui à bord de la voiture d'Özil, poursuivis dans un premier temps par les agresseurs, qui avaient balancé des pierres sur le véhicule. Ashley Smith a été décrit par le juge comme un «» , déjà condamné vingt fois depuis l'âge de 14 ans, notamment pour agression et vol. Au moment de l'agression, il était d'ailleurs en liberté conditionnelle après une condamnation à 42 mois de prison pour cambriolage en 2017.Donc résumons : un voleur avec plus de quinze ans d'expérience, qui menace deux footballeurs au tournevis juste en dessous d'une caméra de surveillance alors qu'il est en conditionnelle et qui prend peur devant un pas chassé de Kolašinac ? Aucun doute, la peine est justifiée.