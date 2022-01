Distanciation sociale : Le gouvernement rappelle la FFF à l'ordre

Selon nos informations, Roxana Maracineanu a envoyé un texto à Noël Le Graët pour lui demander de veiller à ce que les clubs ouvrent davantage de tribunes et mettent en place une répartition plus espacée du public. https://t.co/lnDz6mn74n — Romain Baheux (@RBaheux) January 6, 2022

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Coup de pression en bonne et due forme.La scène a fait le tour des réseaux sociaux ce mardi. Une jauge de 5000 spectateurs maximum dans les stades à nouveau en vigueur depuis le 27 décembre dernier, plusieurs milliers de personnes étaient parquées dans une seule et même tribune du stade Bollaert-Delelis lors du derby entre Lens et Lille (2-2) . Selon les informations du Parisien , cette gestion aurait exaspéré la Ministre déléguée chargée des Sports Roxana Maracineanu, qui s'est empressée d'envoyer un SMS à Noël Le Graët, demandant davantage de tribunes ouvertes et une meilleure répartition des fans.Ce mardi, Maracineanu avait déjà envoyé un courrier à différents acteurs du monde du sport, soulignant queet que la mise en oeuvre des jauges est essentielleDans son nouveau protocole dévoilé ce mardi, la Ligue impose une distanciation physique d'un mètre, le port du masque impératif et l'obligation de rester assis.Et pourquoi pas tendre vers des jauges plus adaptées