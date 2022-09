Dispositif de sécurité maximal à Marseille pour la réception de Francfort

AHD, à Marseille

Marseille se barricade.Encore marquée par les incidents survenus la saison passée en marge des matchs de coupe d'Europe (Galatasaray, PAOK, Feyenoord...), la cité phocéenne attend avec appréhension la réception de l'Eintrach Francfort ce mardi 13 septembre en Ligue des champions. Alors que les rumeurs les plus folles annonçaient 15 000 supporters allemands sur le Vieux Port, l'OM s'attend plutôt à 3 000 âmes maximum sans tickets. Pour contrôler la situation, le club et les autorités ont installé une fanzone avec DJ et festivités sur la place de la Joliette, à l'opposée de la ville. La plage du Prado, plus proche du stade et choisie pour la réception de Feyenoord,, reconnaît-on du côté de l'OM.En revanche, le système de bus qui conduit directement les détenteurs de billets allemands vers le stade a été reconduit. Dès 17h, des bus payés par l'OM et mis à disposition par l'Eintracht feront la navette vers l'enceinte, où 1 200 stadiers seront présents (le double d'un match de Ligue 1 classique). Quant aux 3 000 supporters sans billets attendus, ils pourront regarder le match en ville. L'OM n'écarte toutefois pas le risque d'un cortège sauvage vers le Vélodrome, ni la venue d'hooligans d'autres clubs, à l'image du cas Nice-Cologne. Du côté de l'OM, on répète que le risque zéro n'existe pas, même si le maximum a été fait, et que le club a le sentiment d'avoir été plus écouté que d'habitude. Enfin, les supporters allemands qui auront réussi à se procurer des places hors parcage au Vélodrome seront soumis aux arrêtés préfectoraux exceptionnels, et donc expulsés du stade, et non pas relocalisés près du parcage. Sans dévoiler comment il a procédé au filtrage, l'OM s'attend à quelques dizaines d'Allemands disséminés dans le stade.Sous le coup d'un huis avec sursis depuis la réception du Feyenoord, la direction et les joueurs de l'OM guettent fébrilement ce rendez-vous.