Disparu depuis huit mois, un chat réapparaît lors d’un match de League One

Cat on the pitch ?There was a feline pitch invader in the 94th minute on Sheffield Wednesday vs Wigan last night ? pic.twitter.com/4vmDU1YYyi — Sky Sports Football (@SkyFootball) February 9, 2022

The little fella left the stadium safe and sound ? pic.twitter.com/cqL4owVWmS — Sheffield Wednesday (@swfc) February 8, 2022

NDS

Heureusement que Kurt Zouma ne joue ni à Wigan ni à Sheffield Wednesday C’est une scène comme on a trop l’habitude d'en voir ces derniers mois. Après l’irruption sur le terrain d’un fan de Leicester lors de la défaite des Foxes face à Nottingham Forest ce dimanche, c’était au tour du match entre Sheffield Wednesday de voir un intrus pénétrer sur la pelouse. Pourtant, loin de lui l’idée de troubler la rencontre. Puisque la victoire des(1-0) a été interrompue en raison de la présence d’un... Chat dans l’aire de jeu.Sorti du terrain par le défenseur Jason Kerr, l’animal a ensuite été remis entre les mains d’un vétérinaire. Mais ce n'est pas tout : la BBC raconte que l’analyse de sa puce électronique a permis d’en savoir plus sur le foyer d’origine de Topsey. Ce dernier avait en fait disparu depuis plus de huit mois et sa famille, les Jubb, n’avait visiblement plus grand espoir de retrouver leur compagnon en vie.Une période décidément très féline.