Guide : comment regarder du foot à la télé cette saison

Il n'y a pas si longtemps, l'univers cathodique d'un dingue de football était d'une réjouissante simplicité : à TF1 l'équipe de France et la C1, France TV surfait sur sa Coupe de la Ligue, quand Canal prenait le créneau de la Ligue 1 et des championnats étrangers. Mais ça, c'était avant que les droits TV du foot en France ne soient éparpillés entre un nombre croissant de diffuseurs. Tentative d'y voir plus clair, pour savoir où zapper, sans casser sa télé.



Looking for Ligue 1

Ligue 2, les vendredis qui crient

La classe européenne

Where is my big four ?

L'Euro se monnaie

Par Adrien Candau

N'en déplaise aux snobinards, la Ligue des talents, c'est fantastique. S'enthousiasmer devant un Brest-Dijon joué sous la pluie et sur un terrain indigne d'une équipe de DH, c'est aussi être capable d'apposer un regard positif et bienveillant sur la création toute entière. Rien que pour ça, la Ligue 1 mérite votre considération. Pour continuer de soutenir et de vibrer devant le championnat de France, il va falloir passer par la case Canal +, qui diffuse deux matchs par journée, moyennant 19,90 euros par mois. Si les grosses affiches ne vous suffisent pas, il faudra souscrire un abonnement à la chaîne Téléfoot de Mediapro, qui a dans son escarcelle huit rencontres par journée. Fastoche ? Oui et non. Pour l'instant, la chaîne ne sera diffusée à la TV que pour les détenteurs de box SFR et Bouygues Telecom (à partir du 26 août uniquement).Coût de l'offre de base que propose Téléfoot : 25,90 euros par mois, pour une souscription d'un an. Sinon, si vous êtes client SFR, vous pouvez aussi débourser 29,90 euros par mois pendant un an, pour profiter d'une offre couplée avec Netflix. Si vous ne videz pas mensuellement votre porte-monnaie chez Bouygues ou SFR, vous ne pourrez pas regarder la Ligue 1 à la TV. Le monde est injuste, mais heureusement, l’ensemble des matchs pourra être visionné sur le site Internet de Téléfoot, pour ceux qui ont souscrit à l’offre à 25,90 euros par mois que propose la chaîne. Autre possibilité : choisir l'offre « mobile only » de Téléfoot, qui permet d'avoir accès aux matchs de Ligue 1 et 2 depuis son smartphone ou sa tablette, pour un prix plus réduit, de 14,90 euros mensuels. Et si tout cela ne vous dit rien, il vous reste l'application de Free, baptisée « Free Ligue 1 » , qui permet de regarder en quasi-direct jusqu'à 30 minutes d'images d'un match, sous la forme de clips pouvant aller jusqu'à 60 secondes . Le tarif du programme, qui sera disponible gratuitement sur les box et sur les forfaits mobiles 4G lors de deux premières journées de Ligue 1, reste encore non communiqué.Pas de pot pour les adorateurs du HAC, d'Auxerre et de Châteauroux, il va falloir raquer très cher pour passer de bons vendredis soir : c'est Mediapro, via sa chaîne Téléfoot, qui diffusera huit matchs de Ligue 2 par journée. Les deux rencontres restantes appartiennent à beIN, dont l'abonnement s'élève à 15 euros par mois. Outch.L'Europe, c'est chouette et ce sera encore sur RMC Sport la saison prochaine, moyennant 19 euros par mois. Sauf si vous êtes client SFR, auquel cas il ne vous en coûtera que 9 euros par mois. Sinon, il y a toujours l'option Téléfoot, qui co-diffusera avec la chaîne du groupe Altice la C1 et la C3, lors de l'exercice 2020-2021.Si vous cherchez vos championnats étrangers favoris, la Liga, la Serie A et la Bundesliga restent sur beIN. Ouf. La Premier League, elle aussi, ne bouge pas, en squattant toujours les ondes de RMC Sport et Canal +.Enfin, la plus grande échéance footballistique de l'exercice à venir, l'Euro 2021, ne sera pas entièrement visible sur des chaînes gratuites. TF1 et M6 ont acheté ensemble 23 matchs (sur 51) de la compétition. C'est beIN qui diffusera en exclusivité en France les 28 rencontres restantes. Moralité ? Même les compétitions internationales ne peuvent désormais plus échapper à la voracité des chaînes à péage : ce n'est pas nouveau, mais les années passent et ça reste toujours aussi moche.