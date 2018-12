Dis-moi Jamy, contre qui jouait la première équipe de foot ?

Le 26 décembre 1860 se jouait le premier derby de l'histoire entre Sheffield et Hallam. Ce qui pose une question pour chaque « premier club » de ce monde : mais contre qui pouvait-il bien jouer avant la naissance du suivant ? L'œuf et la poule, version ballon.

2

Jouer pour s'affirmer

Par Eric Carpentier

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'histoire ne dit pas si la dinde leur pesait encore sur l'estomac. Nous sommes en 1860 et ce mercredi 26 décembre, le Sheffield FC se déplace de quelques centaines de mètres pour aller rencontrer les voisins du Hallam FC, pour ce qui reste dans les annales comme le premier match inter-clubs de l'histoire. D'un côté, «» , comprendre la première équipe non universitaire au monde, fondé en 1857 ; de l'autre, le second, créé trois ans plus tard, dont le petit Sandygate Road toujours debout est considéré comme le plus vieux stade de foot en activité malgré un terrain loin d'être parfaitement plat. Le score final de ce match joué à 16 contre 16 ? 2-0 pour le doyen. Un résultat bien plus anecdotique que cette question essentielle : mais contre qui a bien pu jouer Sheffield entre 1857 et 1860 ? Et si l'on élargit le spectre : qui étaient les adversaires des clubs pionniers dans leurs régions ? Éléments de réponse. Richard Tims, son actuel patron, expliquait que «» Une réponse qui entraîne alors une autre question : à quoi sert de créer un club, si c'est pour jouer contre soi-même ? Pour le professeur Pierre Lanfranchi, spécialiste de l'histoire du sport, c'est la marque d'un changement d'époque : «» . Puis vient la révolution industrielle et l'entrée dans une ère nouvelle. «, reprend l'historien.Une notion d'appartenance qui reste présente lorsque le football sort des frontières insulaires. Que les clubs pionniers soient créés par des Britanniques ou par des locaux ayant appris le football au travers de leurs voyages, l'idée reste la même : jouer entre initiés. «, rafraîchit Pierre Lanfranchi.» Ainsi l' Italie , où Gênes, premier club de la Botte, est réservé aux étrangers et ne joue que contre des visiteurs étrangers. Ou le FC Barcelone en Espagne qui, en réaction, entraînera la création d'un Espanyol ouvert aux locaux.Et dans l'Hexagone ? Même histoire. Le professeur Lanfranchi prend ainsi pour exemple le Sporting Club nîmois, fondé en 1901 par Henry Monnier : «» Il faudra attendre la naissance d'un club à Sète pour voir les premiers matchs et le football sortir de son cercle d'initiés. Du moins, dans la région. Parce que dans d'autres contrées, plus proches de l' Angleterre , le football a déjà fait son trou. Ainsi au Havre, patrie du doyen du football français.Sur la Côte d'Albâtre, il faut se tourner vers Christophe Houel pour se plonger dans l'histoire du football local : «, expose la mémoire havraise » On y est : les clubs commencent à s'affronter entre alter ego voisins. Il faudra attendre le développement des transports pour voir des rencontres entre clubs plus lointains, puis, finalement, la création de championnats. Le football quitte définitivement ses habits de jeu confidentiel, parfois violent, pour entrer dans la catégorie des sports modernes. Sauf peut-être quand Le Havre doit aller jouer à Ajaccio en 2018.