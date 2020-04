Dirigeants et joueurs de Ligue 1 ont trouvé un accord pour réduire les salaires en avril

Coronavirus : le football français a trouvé un accord pour une baisse des salaires en avril https://t.co/aZ7Jke81jE — Le Monde Sport (@lemonde_sport) April 7, 2020

Un report, mais pas une baisse.À l'arrêt depuis bientôt un mois, les dirigeants de Ligue 1 sont dans l'incertitude quant à leurs revenus, et ce, d'autant plus que les diffuseurs refusent de verser leurs prochaines échéances de droits TV à la LFP. Si plusieurs clubs ont déjà eu recours au chômage partiel pour limiter les dégâts, un accord a été trouvé ce mercredi pour une baisse provisoire des salaires des joueurs selonComme l'indique le quotidien national, il ne s'agit pas d'une baisse directe des salaires, mais d'une diminution provisoire de la masse salariale des clubs qui prendra la forme d'un paiement différé des salaires. Concrètement, la baisse de salaire consentie ce mois-ci sera compensée une fois que le championnat reprendra et que les droits TV seront versés à la Ligue.L'accord conclu entre le syndicat des joueurs (UNFP) et des clubs (UCPF) ne concernerait pas les joueurs dont le salaire mensuel est inférieur à 10 000 euros. Pour les salaires plus élevés, l'accord consiste en une grille fixant un pourcentage de réduction par tranches de revenus :- 20 % de rémunération en moins pour les salaires entre 10 000 et 20 000 euros.- 30 % en moins pour les salaires entre 20 000 et 50 000 euros.- 40 % en moins pour les salaires entre 50 000 et 100 000 euros.- 50 % en moins pour les salaires supérieurs à 100 000 euros par mois.Pour une fois que la Ligue 1 fait preuve de qualités techniques.